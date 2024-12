FrandroidOffreMoi un téléviseur TCL 4K Mini LED de 65 pouces

C’est le jour 9 de notre calendrier de l’Avent et de notre concours #FrandroidOffreMoi sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est un téléviseur TCL 65C89B qui est en jeu.

Jour 9 : un excellent téléviseur Mini LED de TCL

Le téléviseur 65C89B est l’un des meilleurs modèles LCD de cette année 2024. Il embarque une dalle Ultra HD comprenant un panneau de Quantum Dots et un système de rétroéclairage mini-LED. Il peut compter sur la présence d’un très grand nombre de zones afin de limiter les effets de blooming et offrir un très haut niveau de contraste. Ce modèle est compatible avec tous les formats HDR10+ et Dolby Vision IQ pour le meilleur des films et des séries. Le traitement des contenus est excellent et nous avons beaucoup apprécié sa qualité d’image. Il s’agit du téléviseur qui offre le plus haut pic de luminosité du marché. Il fonctionne sous Google TV avec toutes les applications de streaming et bien plus encore.

Aussi à l’aise pour les contenus vidéo que pour les jeux, ce téléviseur supporte toutes les dernières technologies d’optimisation pour les consoles, mais se montre également très performant avec les PC gaming pouvant atteindre 144 Hz en Ultra HD. Proposant un système audio généreux en haut-parleurs et des positions bien pensées, les formats Dolby Atmos et DTS-X sont acceptés. Bref, que du bonheur !

