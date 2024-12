FrandroidOffreMoi un OPPO Reno12 FS 5G

Le jour 13 du calendrier de l’Avent et du concours #FrandroidOffreMoi permet de gagner un OPPO Reno12 FS 5G.

Jour 13 : un OPPO Reno12 FS 5G (vert olive)

Le modèle Reno12 FS 5G se distingue par son écran OLED FHD+ de 6,67 pouces, offrant une fluidité remarquable grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé du processeur MediaTek Dimensity 6300, associé à une mémoire pouvant atteindre 12 Go de RAM et un stockage allant jusqu’à 512 Go.

À l’arrière, il propose un système photo à trois capteurs : un grand-angle de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Et l’intelligence artificielle est particulièrement mise en avant pour sublimer vos clichés avec une belle netteté et une bonne préservation des détails époustouflants, notamment en basse lumière.

Côté autonomie, sa batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide de 45 W, promet jusqu’à deux jours d’utilisation, selon Oppo.

