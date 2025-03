Plus besoin de se ruiner pour avoir un TV 4K QLED à 144 Hz avec TCL et sa gamme T8 : Amazon déstocke les modèles 55, 65 et 75 pouces

Les ventes Flash de Printemps d’Amazon battent leurs pleins, et aujourd’hui c’est au tour des TCL de gamme T8 avec du QLED, HDR10, un taux de rafraichissement de 144 Hz et Google TV d’avoir droit à des promotions. Prenons la version 65 pouces du T8 qui passe de 899 euros à 599 euros.

« The Creative Life », voici ce que signifie l’acronyme TCL. La marque propose une stratégie agressive sur les prix, sans pour autant sacrifier la fiche technique puisque les téléviseurs sont souvent bien notés et de qualité ! Aujourd’hui et ce jusqu’à lundi, plusieurs SmartTV de TCL voient leur prix diminuer pendant les ventes flash de printemps du géant Amazon.

Les points forts de ce TV 65T8B

Une dalle QLED de 65 pouces

Un taux de rafraichissement de 144 Hz

Google TV pour système

Au lieu de 899 euros, le TCL 65T8B est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Amazon.

Une belle dalle QLED 4K pour s’en mettre plein les mirettes

Le TCL 65T8B se distingue par sa dalle QLED Pro offrant une définition 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixels, assurant des images d’une bonne précision et des détails nets. Cette technologie permet d’obtenir des couleurs vives, des contrastes profonds et une qualité d’image optimale, que vous soyez en plein film d’action ou en train de jouer à votre dernier jeu préféré.

Ce qui rend ce téléviseur intéressant, c’est l’utilisation de la technologie maison de TCL : la Quantum Dot Pro. Grâce à l’intégration d’un nouveau matériau à base de cristaux quantiques, le rendu des couleurs est renforcé et la luminosité optimisée. Ces cristaux à points quantiques émettent de la lumière sous l’effet d’une source lumineuse spécifique, ce qui permet d’obtenir une gamme de couleurs étendue et un spectre lumineux plus large.

Tailler pour le visionnage de contenu, mais aussi pour le gaming

Les derniers modèles de TCL avaient déjà de quoi satisfaire les joueurs, mais les modèles de T8B proposent de pousser un peu plus loin les performances. Le taux de rafraichissement est amplifié à 144 Hz nativement. Ce qui assure aux gamers d’avoir toujours un temps d’avance, et cela, dans n’importe quelle solution et surtout en 4K. Le mode Game Master Pro véritable outil d’optimisation, permettra d’activer le VRR et l’ALLM, afin d’éradiquer les soucis de déchirures d’écran ou de teasing.

Le TCL 65T8B tourne sous Google TV, l’interface intuitive et performante signée par le géant de la Silicon Valley. Pensée pour offrir une expérience utilisateur fluide et agréable, elle propose une navigation simplifiée et un accès rapide à toutes vos applications.

Lors de ses ventes flash de printemps, Amazon propose plusieurs modèles de la gamme T8B avec des promotions intéressantes :

À savoir, seules les tailles de dalles changent sur ces modèles, les configurations quant à elles restent identiques.

Afin de comparer le TCL 65T8B avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV QLED ou OLED du moment.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

