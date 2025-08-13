Connu pour ses sorties médiatiques, Elon Musk vient de s’en prendre publiquement au patron de Mercedes-Benz, qui demande de revenir sur l’interdiction de la vente de voitures thermiques en Europe en 2035… mais la réalité est plus subtile.

Elon Musk

Le réseau social X est, on le sait, très apprécié d’Elon Musk (qu’il a d’ailleurs racheté en 2022), et n’hésite pas à s’en servir à foison, avec près de 84 000 posts à date.

Parmi ces derniers se trouve un grand nombre de déclarations parfois piquantes, et la dernière en date vise très clairement le patron de Mercedes-Benz, Ola Källenius, l’exhortant à « fabriquer de bonnes voitures électriques ».

Un propos mal interprété

Plus précisément, Elon Musk a réagi à un post relayant une déclaration d’Ola Källenius, qui plaidait pour la suppression de l’interdiction de la vente des voitures thermiques en Europe en 2035 – une interdiction toujours en vigueur, mais une clause de revoyure est prévue pour 2026.

Just make good EVs! — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cette déclaration est tirée d’une interview donnée au quotidien économique allemand Handelsblatt, où O. Källenius endosse la casquette de PDG de Mercedes… mais aussi de président de l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), un puissant lobby automobile, auparavant dirigé par Luca de Meo, ex-PDG de Renault.

Ola Källenius devant un prototype de Mercedes-Benz CLA électrique // Source : Mercedes-Benz

Et c’est justement avec cette seconde casquette qu’Ola Källenius demande de « faire preuve de réalisme », sous peine d’aller « droit dans le mur », avant d’imaginer : « je ne fixerais pas de date précise pour l’abandon de la technologie des moteurs à combustion », prônant une décarbonisation « de manière technologiquement neutre » — rejoignant le souhait de son homologue de BMW, Oliver Zipse, qui s’était exprimé quelques jours auparavant.

Un mea-culpa sur l’électrique

Elon Musk, en voulant étriller la qualité de la gamme électrique de Mercedes-Benz, aurait donc gagné à comprendre le contexte… d’autant plus qu’Ola Källenius se montre lui-même assez critique sur sa première génération, au succès commercial assez timide.

Mercedes-Benz EQS // Source : Mercedes-Benz

Le PDG de Mercedes reconnaît ainsi « être peut-être allé un peu trop loin » sur le style extérieur et les planches de bord quasi intégralement numériques et annonce, comme chez Volkswagen, que « les boutons physiques et le bouton de réglage du volume [feront] leur retour » sur les prochains modèles.

Pour aller plus loin

« Nous ne ferons plus jamais cette erreur » : Volkswagen prend une décision qui va à contre-courant de Tesla

Une nouvelle gamme qui change du tout au tout, puisque « de nombreux clients veulent s’asseoir dans des voitures électriques comme ils en ont l’habitude avec les voitures à combustion ». Le renouvellement a déjà commencé avec la CLA, reposant sur une plateforme multiénergies mais promettant jusqu’à 792 km d’autonomie.

Mercedes-Benz CLA // Source : Mercedes-Benz

Le Salon de Munich, en septembre, sera l’occasion de présenter le GLC électrique, une voiture importante pour Mercedes-Benz : la génération thermique et hybride actuelle représente la meilleure vente mondiale de la marque.