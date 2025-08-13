Le réseau social X est, on le sait, très apprécié d’Elon Musk (qu’il a d’ailleurs racheté en 2022), et n’hésite pas à s’en servir à foison, avec près de 84 000 posts à date.
Parmi ces derniers se trouve un grand nombre de déclarations parfois piquantes, et la dernière en date vise très clairement le patron de Mercedes-Benz, Ola Källenius, l’exhortant à « fabriquer de bonnes voitures électriques ».
Un propos mal interprété
Plus précisément, Elon Musk a réagi à un post relayant une déclaration d’Ola Källenius, qui plaidait pour la suppression de l’interdiction de la vente des voitures thermiques en Europe en 2035 – une interdiction toujours en vigueur, mais une clause de revoyure est prévue pour 2026.
Cette déclaration est tirée d’une interview donnée au quotidien économique allemand Handelsblatt, où O. Källenius endosse la casquette de PDG de Mercedes… mais aussi de président de l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), un puissant lobby automobile, auparavant dirigé par Luca de Meo, ex-PDG de Renault.
Et c’est justement avec cette seconde casquette qu’Ola Källenius demande de « faire preuve de réalisme », sous peine d’aller « droit dans le mur », avant d’imaginer : « je ne fixerais pas de date précise pour l’abandon de la technologie des moteurs à combustion », prônant une décarbonisation « de manière technologiquement neutre » — rejoignant le souhait de son homologue de BMW, Oliver Zipse, qui s’était exprimé quelques jours auparavant.
Un mea-culpa sur l’électrique
Elon Musk, en voulant étriller la qualité de la gamme électrique de Mercedes-Benz, aurait donc gagné à comprendre le contexte… d’autant plus qu’Ola Källenius se montre lui-même assez critique sur sa première génération, au succès commercial assez timide.
Le PDG de Mercedes reconnaît ainsi « être peut-être allé un peu trop loin » sur le style extérieur et les planches de bord quasi intégralement numériques et annonce, comme chez Volkswagen, que « les boutons physiques et le bouton de réglage du volume [feront] leur retour » sur les prochains modèles.
Pour aller plus loin
« Nous ne ferons plus jamais cette erreur » : Volkswagen prend une décision qui va à contre-courant de Tesla
Une nouvelle gamme qui change du tout au tout, puisque « de nombreux clients veulent s’asseoir dans des voitures électriques comme ils en ont l’habitude avec les voitures à combustion ». Le renouvellement a déjà commencé avec la CLA, reposant sur une plateforme multiénergies mais promettant jusqu’à 792 km d’autonomie.
Le Salon de Munich, en septembre, sera l’occasion de présenter le GLC électrique, une voiture importante pour Mercedes-Benz : la génération thermique et hybride actuelle représente la meilleure vente mondiale de la marque.
Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.