« Nous ne ferons plus jamais cette erreur » : Volkswagen prend une décision qui va à contre-courant de Tesla

La mode est à l’épuration des planches de bord pour donner un aspect moderne aux véhicules. Mais à l’usage, il est très souvent difficile de trouver les fonctionnalités essentielles de la voiture. Pour simplifier l’utilisation, Volkswagen annonce donc la réintroduction des boutons physiques pour certaines fonctions essentielles.

Volkswagen ID. EVERY1

C’est une mode initiée par Tesla et ensuite suivie par l’ensemble de la production mondiale : installer de grands écrans tactiles regroupant l’essentiel des informations et des commandes du véhicule, remplaçant les panneaux de boutons que l’on pouvait encore trouver dans les voitures il y a une dizaine d’années.

Toutefois, l’ajout de menus et de sous-menus pour régler la climatisation, le chauffage, les feux de détresse ou encore le volume complique l’utilisation. Volkswagen est bien conscient des problèmes posés par cette dématérialisation et annonce conserver les boutons pour les fonctions citées précédemment.

Les 5 fonctions essentielles conserveront des boutons physiques

C’est lors d’un entretien avec les Anglais du média Autocar lors de l’officialisation de la future Volkswagen ID.1 (EVERY1) que le chef du design de Volkswagen, Andreas Mindt, a déclaré : « À partir de l’ID.2all, nous aurons des boutons physiques pour les cinq fonctions les plus importantes – le volume, le chauffage de chaque côté de la voiture, les ventilateurs et les feux de détresse – sous l’écran. »

Les designers de la marque de Wolfsburg admettent avoir compris que les clients attendent de la simplicité sur ces commandes essentielles à l’usage quotidien d’une voiture.

« Nous ne ferons plus jamais cette erreur »

Andreas Mindt a utilisé des mots forts en déclarant : « Nous ne ferons plus jamais cette erreur. Sur le volant, nous aurons des boutons physiques. Plus besoin de deviner. Il y a un retour d’information, c’est réel, et les gens adorent ça. Honnêtement, c’est une voiture. Ce n’est pas un téléphone : c’est une voiture. »

Car oui, Volkswagen a déjà initié ce retour en arrière en remettant des commandes physiques sur le volant de sa Golf 8 restylée. Au lancement de la Golf 8, les boutons étaient tactiles et pas franchement faciles à utiliser. Il était possible d’activer le régulateur de vitesse, de changer de musique ou encore de modifier les modes d’affichage du Virtual Cockpit, mais le problème venait de la sensation ressentie par le conducteur. Il était difficile de savoir si l’on avait véritablement appuyé et si l’action demandée avait été réalisée, ce qui demandait alors plus de concentration et obligeait à regarder plus longtemps le compteur ou l’écran central. Pas vraiment pratique à l’usage, donc.

Volkswagen est donc revenu aux boutons physiques sur le volant, mais aussi sur certaines fonctions de l’écran central. On trouve une réglette sous l’écran central pour régler plus facilement la température de la climatisation, mais aussi, sur certains modèles comme les Tiguan et Tayron, une molette sur la console centrale permettant de modifier le volume du contenu multimédia et de changer de mode de conduite en cliquant dessus. On espère voir arriver cette commande, à la fois design et moderne, sur l’ensemble des modèles du constructeur.

Ce n’est pas la fin des écrans tactile pour autant

Attention, cette déclaration d’Andreas Mindt ne signifie pas le début de la fin pour les écrans tactiles dans les Volkswagen. Le designer a bien précisé : « Il y a beaucoup de fonctions à fournir dans certains domaines, donc l’écran sera grand et vous trouverez beaucoup de contenu IHM [interface homme-machine] dans les profondeurs du système. »

Simplement, Volkswagen sait désormais que certaines fonctions doivent rester plus facilement accessibles pour simplifier l’utilisation par les automobilistes.