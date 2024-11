Volkswagen prend une décision qui permettra de révolutionner ses voitures électriques

Le groupe allemand Volkswagen vient d’annoncer le début de l’aventure avec Rivian, le constructeur américain de voitures électriques. Un investissement massif de 5,8 milliards de dollars qui devrait révolutionner les voitures électriques allemandes dès 2027.

Rivian R3

La situation est alarmante pour Volkswagen, dont les ventes s’effondrent dans certaines régions du monde (notamment en Chine) et qui a du mal à convaincre sur la voiture 100 % électrique face à Tesla et BYD. Pourtant, le groupe allemand se positionne sur la troisième marche du podium en termes de vente de voitures électriques dans le monde. Mais ça ne suffit pas. À tel point que le groupe allemand prévoit de fermer plusieurs usines en Allemagne et de procéder à des licenciements.

Il y a quelques mois, le patron du groupe Volkswagen annonçait carrément que l’avenir de l’entreprise était en jeu. La bonne nouvelle, c’est que le groupe allemand ne reste pas les bras croisés. Conscient de son retard sur la voiture électrique, Volkswagen multiplie les partenariats d’envergure en Chine : avec Xpeng mais aussi IM Motors. L’objectif : utiliser l’expérience et les technologies des startups spécialisées dans la voiture électrique pour concevoir des modèles à forte valeur ajoutée.

Une nouvelle entreprise pour 5,8 milliards de dollars

Le groupe allemand ne compte pas s’arrêter là et vient d’annoncer, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, le début du partenariat signé avec Rivian, la fameuse marque américaine de voiture électrique. Nous avons essayé cette année la Rivian R1T et avions été conquis par la proposition technologique. Bonne nouvelle : la plateforme 100 % électrique Rivian sera reprise dans des voitures Volkswagen dès 2027, dans le monde entier.

La plateforme sera partagée avec la future Rivian R2 (et sûrement aussi les R3 et R3X), qui sera aussi disponible en Europe. Son lancement est prévu pour le premier semestre 2026 aux Etats-Unis, puis en 2027 pour l’Europe.

Une annonce qui pourrait tout changer aux voitures Volkswagen

C’est une excellente nouvelle, car cela signifie que dès 2027, nous devrions voir rouler des Volkswagen dotées de l’une des meilleures plateformes électriques du marché. Surtout, Rivian est réputé pour produire un système d’infotainment fluide et agréable à utiliser. À des années lumières de celui qu’on peut retrouver dans les voitures du groupe Volkswagen.

L’annonce précise que le partenariat (qui prend la forme d’une joint-venture entre Rivian et Volkswagen Group) concernera tout type de modèles, y compris des voitures électriques du segment B (le format de la Polo). Verra-t-on l’arrivée de la Volkswagen ID.2 dans cette joint-venture ?

La Volkswagen ID. 2All, préfigurant l’ID.2 de série

Les deux entreprises ont annoncé qu’un démonstrateur était déjà prêt : il s’agit d’une voiture électrique Volkswagen sur laquelle ont été intégrées toutes les technologies de la plateforme électrique Rivian. on imagine qu’il s’agit de la batterie, du moteur, de toute la partie électrique mais aussi électronique. Une mission réalisée en seulement 12 semaines. De quoi prouver que ce partenariat est très sérieux pour Volkswagen.

Mais un autre indice abonde en ce sens : le groupe allemand va investir au total 5,8 milliards de dollars dans cette joint-venture sous différentes formes (actions, rachat de licences, parts dans l’entreprise, dettes, etc.). Une somme colossale, mais nécessaire pour Volkswagen, puisque la survie de l’entreprise pourrait se jouer grâce à cette décision.

Cet investissement devrait aussi permettre à Volkswagen de réduire les coûts de production de ses voitures électriques actuelles, comme on peut le lire dans l’annonce. La plateforme MEB (ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID. Buzz) devrait continuer d’exister, puisque des modèles de ce type pourraient être au catalogue de la joint-venture.

Pour résumer, cette annonce est très importante pour Volkswagen, puisqu’elle permettra de réduire les coûts (et donc les prix) des voitures électriques, tout en proposant des modèles bien plus intéressants qu’actuellement. De quoi lui permettre de rattraper BYD et Tesla et d’éviter une hypothétique faillite ? Seul l’avenir nous le dira.

Pour Rivian, ce partenariat est une excellente nouvelle, alors que le constructeur américain peine à faire décoller ses chiffres de ventes et à parvenir à l’équilibre financier. L’arrivée d’argent frais devrait permettre de tenir le calendrier, avec l’arrivée des R2, R3 et R3X bien plus abordables que les R1T et R1S.