Un an après avoir annoncé sa collaboration avec Volkswagen, Xpeng nous dit désormais quand les premières voitures électriques issues de cette alliance verront le jour. Il faudra encore faire preuve de patience, puisque celles-ci n’arriveront pas avant deux ans.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Si l’Europe fait de la guerre contre les voitures chinoises son cheval de bataille, cela n’empêche pas ces dernières d’arriver en force chez nous. À vrai dire, c’est même plutôt le contraire, comme l’avait confirmé le spécialiste des données, Jato.

Une arrivée sous deux ans

De plus, les constructeurs originaires de l’Empire du Milieu sont également nombreux à s’associer à des marques européennes, comme Audi avec IM Motor, Stellantis avec Leapmotor, qui débute ses livraisons chez nous, mais pas que. On peut en effet aussi citer Volkswagen, qui a noué depuis l’an dernier un partenariat avec le géant chinois Xpeng, qui commence tout doucement à arriver en France. Les deux marques ont décidé de s’associer, afin de concevoir des modèles inédits.

Si l’on sait déjà à quoi ils ressembleront globalement, on vient également d’obtenir de nouvelles informations sur l’échéance à laquelle ils verront enfin le jour. C’est ce que nous indique un article publié par le site chinois AutoHome, qui relaie les déclarations de He Xiaopeng, fondateur et dirigeant du constructeur basé à Canton et créé en 2014.

La première Volkswagen électrique issue du partenariat avec Xpeng devrait être basée sur le SUV électrique G9

Ce dernier indique que le premier modèle issu de cette nouvelle alliance débutera sa production en grande série d’ici à 24 mois environ, ce qui donne pas moins de deux ans à patienter. Pour le moment, nous ne savons pas grand chose d’autre sur ce partenariat, dans lequel les ingénieurs des deux marques travailleront conjointement sur le développement d’une toute nouvelle plateforme. Il s’agira de l’architecture électrique et électronique E/E, qui équipera les deux voitures électriques issues de cette co-entreprise.

Et les choses avancent déjà bien, puisqu’il y a quelques semaines, nous annoncions que les équipes de Volkswagen avaient même déjà rejoint celles de Xpeng au sein de leurs bureaux. Pour mémoire, le constructeur chinois possède également deux centres de développement, situés à Guangzhou (sud de la Chine) et à Hefei (centre-est de la Chine). Et les deux partenaires affichent de très grandes ambitions pour ces futures voitures, qui feront la part belle à la technologie et à la connectivité.

Des modèles très prometteurs

Et pour cause, on sait déjà quelques petites choses sur ces deux modèles, qui devraient notamment bénéficier des mises à jour OTA (over the air) à distance, ainsi que de la conduite autonome, développée par Xpeng. Cette dernière nous avait déjà bluffé dans une vidéo qui avait été publiée par le constructeur chinois il y a deux ans. Elle devrait alors rivaliser frontalement avec le FSD (full self-driving) déjà proposé par Tesla, mais pas en Europe pour le moment. Mais ce n’est pas tout, car cette collaboration promet d’autres choses très intéressantes.

On sait que les voitures qui en découleront seront compatibles avec une recharge ultra-rapide, grâce à une architecture 800 volts, qui permettra de passer de 10 à 80 % en seulement 15 minutes. La puissance de charge reste cependant encore inconnue pour le moment. Quant à la silhouette qui sera adoptée par ces deux autos, une chose est sûre, la première prendra la forme d’un grand SUV, qui devrait se rapprocher du G9 que nous avons récemment découvert à Paris. Pour mémoire, ce dernier mesure 4,89 mètres de long et chasse sur les terres de la Tesla Model X.

En ce qui concerne le second modèle, aucune information n’a encore été dévoilée pour le moment, alors que les deux arboreront le logo de Volkswagen et font partie du plan produit de la marque dévoilé quelques mois plus tôt. Il est donc très probable que ces véhicules fassent la route jusqu’en Europe, malgré la hausse des droits de douane, qui sont passés à 20,8 % pour Xpeng. Cependant, il n’est pas exclu que le constructeur opte pour une production sur le Vieux Continent afin de contourner cette taxation.