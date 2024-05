Tesla, BMW, Audi, Volvo et Mercedes, méfiez-vous : ce constructeur chinois débarque avec un SUV électrique très prometteur

Xpeng fait ses débuts en France avec le G9, un SUV électrique ambitieux qui veut s'imposer face aux Tesla Model X et autres poids lourds du segment. Avec des tarifs compétitifs et des équipements haut de gamme, le G9 a de quoi intriguer. On a pu l'approcher.

Xpeng, vous connaissez ? Cette marque chinoise de voitures électriques débarque en France et compte bien se faire une place sur le marché très concurrentiel des SUV électriques haut de gamme. Pour cela, elle mise déjà sur son G9, un véhicule imposant. Il arrive avant le G6, plus petit. Déjà disponible dans plusieurs pays européens, le G9 ambitionne de rivaliser avec des modèles prestigieux comme chez Tesla, BMW, Audi, Volvo ou encore Mercedes.

Côté tarif, le G9 se positionne au-dessus du Model Y de Tesla, mais reste bien moins cher que le Model X. Il est ainsi proposé à partir de 59 990 euros pour la version Propulsion à autonomie standard (batterie de 78,2 kWh) et jusqu’à 73 990 euros pour la version Performance à transmission intégrale (batterie de 98 kWh).

Xpeng G9 G9 Grande Autonomie G9 Performance Transmission Propulsion Propulsion Intégrale Capacité de la batterie 78,2 kWh 98 kWh 98 kWh Autonomie WLTP 460 km 570 km 520 km Puissance de charge CC 260 kW 300 kW 300 kW Temps de charge CC 10-80 % 20 min 20 min 20 min Consommation 19,4 kWh / 100 km 19,4 kWh / 100 km 21,3 kWh / 100 km Couple 430 Nm 430 Nm 717 Nm Puissance 230 kW 230 kW 405 kW Vitesse de pointe 200 km/h 200 km/h 200 km/h Accélération de 0-100 km/h 6,4 s 6,4 s 3,9 s Coffre 660 litres 660 litres 660 litres Frunk 71 litres 71 litres 71 litres Prix 59 990 € 63 990 € 73 990 €

Des tarifs qui restent élevés, mais qui sont justifiés par des prestations haut de gamme. Surtout quand on voit la concurrence : Tesla Model X (99 990 euros), Kia EV9 (73 000 euros), Volvo EX90 (89 500 euros), BMW iX (84 200 euros), Audi Q8 E-tron (89 100 euros) mais aussi le Mercedes EQE SUV (84 900 euros).

Xpeng G9 // Source : Xpeng Xpeng G9 // Source : Xpeng Xpeng G9 // Source : Xpeng Xpeng G9 // Source : Xpeng Xpeng G9 // Source : Xpeng Xpeng G9 // Source : Xpeng

Un G9 très tech et très classe

Ce qui fait la différence avec le G9, c’est sa technologie. Xpeng a développé son propre système d’exploitation pour ses voitures, faisant du G9 un « véhicule défini par logiciel ». Toutes les technologies du véhicule sont contrôlées par un ordinateur central, ce qui permet des mises à jour continues et des résolutions de problèmes à distance. Si vous connaissez Tesla, vous connaissez ce fonctionnement.

Le G9 est équipé d’un écran d’instruments de 10,25 pouces et d’un écran d’infodivertissement de 15 pouces. Le système de commande vocale « Hey Xpeng » fonctionne sur quatre zones et permet d’activer des fonctions comme le chauffage des sièges ou la climatisation avec une grande précision, avec très peu de latence. Les constructeurs chinois ont actuellement les assistants vocaux les plus efficaces, on avait pu se faire les mêmes conclusions auprès de Nio et Aito (Huawei).

Un deuxième écran de 15 pouces, réservé au passager avant, permet de surfer sur Internet ou de regarder des films sans distraire le conducteur. Ce dernier inclut un traitement spécial, on y reviendra plus tard. Au total, il y a 3 écrans : un de 10,25 pouces derrière le volant, un autre de 14,96 pouces au centre et un troisième de la même taille face au passager avant.

L’écran d’infodivertissement de 15 pouces est un véritable centre de contrôle, il offre une interface très complète, mais peu intuitive aux premiers abords. Il n’y a presque aucun bouton physique, ça pourra en perturber plus d’un (au départ en tout cas).

Ce qui m’a le plus surpris, c’est le système audio Dolby Atmos. Je me suis amusé à lancer Apple TV+ et profiter d’un son d’une telle qualité en voiture est une expérience unique. C’est presque dommage que les temps de charge soient si rapides (avec la technologie 800 volts), car on aurait envie de rester plus longtemps pour profiter de cette ambiance de cinéma. Heureusement, on peut profiter de cet écran même en roulant, puisqu’un traitement spécial le rend tout noir pour le conducteur. Le système audio est équipé de la technologie Dolby Atmos, ce qui donne l’impression d’être dans un vrai home cinéma.

En termes de confort, le G9 est très haut de gamme. Les sièges sont très confortables et offrent un excellent maintien, ventilation et chauffage à l’avant. De plus, ils sont équipés de la fonction massage, ce qui est un vrai plus pour les longs trajets. Les revêtements en cuir nappa ajoutent une touche de luxe à l’ensemble, tandis que le siège passager exécutif permet une position allongée presque complète.

Xpeng G9 // Source : Frandroid Xpeng G9 // Source : Frandroid Xpeng G9 // Source : Frandroid Xpeng G9 // Source : Frandroid Xpeng G9 // Source : Frandroid Xpeng G9 // Source : Frandroid

Xpeng ne veut pas faire de la figuration

Ce G9 de Xpeng est un SUV électrique très impressionnant. Je ne suis pas revenu sur l’ensemble de ses caractéristiques, néanmoins il est très prometteur tant pour sa fiche technique que nos premières réactions à chaud.

Les premiers essais en Allemagne semblent confirmer que Xpeng ne vient pas s’installer en France pour faire de la figuration. Avec son G9, la marque chinoise a clairement l’intention de se faire une place sur le marché français des SUV électriques haut de gamme. Et pour cela, elle mise sur des technologies de pointe et des équipements haut de gamme.

On a hâte de l’essayer, même s’il vaut l’avouer : ce type de SUV imposant n’est pas le plus populaire dans nos contrées.