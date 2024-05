Xpeng lance en France sa voiture électrique qui se recharge plus vite qu’une Tesla pour (presque) deux fois moins cher

Xpeng, concurrent chinois de Tesla sur la voiture électrique, vient de lancer son SUV électrique, le G9, en France. On connaît désormais les prix de cette voiture électrique, qui se recharge très rapidement.

Tesla a un nouveau concurrent de poids en France : Xpeng. Le constructeur automobile chinois signe son arrivée officielle en France avec deux voitures électriques : les Xpeng G6 (concurrente du Tesla Model Y) et Xpeng G9 (concurrente du Tesla Model X). Avec des prix réellement intéressants, et une fiche technique alléchante, surtout en termes de recharge rapide.

On a déjà beaucoup parlé du Xpeng G9 dans nos colonnes, puisqu’il était déjà disponible en Europe depuis quelques mois, et en Chine depuis la fin de l’année 2022. La vraie nouveauté du jour, c’est l’annonce des tarifs pour la France du Xpeng G9, avec l’ouverture des commandes au cours du mois de mai 2024, pour des livraisons à partir de juillet 2024.

Les tarifs démarrent à partir de 59 990 euros pour la version Propulsion à l’autonomie standard (batterie de 78,2 kWh) proposant une autonomie de 460 km sur le cycle WLTP. Il faudra compter à partir de 63 990 euros pour la version Propulsion dotée de la grande batterie de 98 kWh, permettant de faire grimper l’autonomie théorique à 570 km.

XPeng G9

Pour les plus gourmands, la version Performance à transmission intégrale s’échangera à partir de 73 990 euros, avec une autonomie de 520 km, en baisse à cause de la puissance cumulée (551 ch) supérieure, qui fait grimper la consommation (21,3 contre 19,4 kWh / 100 km). La version Performance est la seule à être dotée de la suspension pneumatique, censée améliorer le confort.

En option, il est possible de choisir le crochet d’attelage électrique pour 1 290 euros et le pack Sièges premium Nappa et le système Dynaudio pour 3 990 euros.

Un rapport qualité / prix intéressant

Voici le récapitulatif de toutes les caractéristiques techniques.

Xpeng G9 G9 Grande Autonomie G9 Performance Transmission Propulsion Propulsion Intégrale Capacité de la batterie 78,2 kWh 98 kWh 98 kWh Autonomie WLTP 460 km 570 km 520 km Puissance de charge CC 260 kW 300 kW 300 kW Temps de charge CC 10-80 % 20 min 20 min 20 min Consommation 19,4 kWh / 100 km 19,4 kWh / 100 km 21,3 kWh / 100 km Couple 430 Nm 430 Nm 717 Nm Puissance 230 kW 230 kW 405 kW Vitesse de pointe 200 km/h 200 km/h 200 km/h Accélération de 0-100 km/h 6,4 s 6,4 s 3,9 s Coffre 660 litres 660 litres 660 litres Frunk 71 litres 71 litres 71 litres Prix 59 990 € 63 990 € 73 990 €

La Xpeng G9 devra se faire une place face aux Tesla Model X (99 990 euros), Kia EV9 (73 000 euros), Volvo EX90 (89 500 euros), BMW iX (84 200 euros), Audi Q8 E-tron (89 100 euros) mais aussi le Mercedes EQE SUV (84 900 euros). Des voitures électriques bien plus chères, puisque la moins chère de cette liste, la Kia EV9, démarre à partir de 73 000 euros.

Une recharge très rapide

La plus grande arme de la Xpeng G9, c’est sa puissance de recharge. Elle peut passer de 10 à 80 % de batterie en seulement 20 minutes avec l’architecture 800 volts. Certaines voitures électriques font mieux, mais aucune de ses concurrentes. Dommage, la version 4C vendue en Chine ne sera pas disponible en Europe : il s’agissait d’une version spéciale permettant de se recharger en 15 minutes seulement.

On peut aussi citer le fait que la voiture soit dotée de 3 écrans : un de 10,25 pouces derrière le volant, un autre de 14,96 pouces au centre, et un troisième de la même taille face au passager avant. Il est doté d’un filtre polarisé empêchant le conducteur de voir le contenu. Ce qui permet au passager de regarder un film ou jouer à un jeu-vidéo pendant que la voiture roule.

La Xpeng G9 est également dotée de la recharge bidirectionnelle V2L, permettant d’alimenter des appareils électriques depuis la batterie de la voiture. Le constructeur chinois propose également un matelas, qui vient prendre place dans l’habitacle, par-dessus les sièges (il est possible de rabattre les cinq sièges), pour une nuit de type glamping.