En plus de se recharger en 15 minutes, cette voiture électrique révèle son intérieur ultra technologique et confortable

Près de deux ans après sa révélation, le Xpeng G9 s'offre un petit restylage de mi-carrière. Après avoir montré son extérieur, le SUV électrique dévoile désormais son poste de conduite, qui n'évolue quasiment pas par rapport à la précédente version.

Si vous ne connaissez pas encore Xpeng, vous ne devriez pas tarder à en entendre beaucoup parler. En effet, la firme chinoise fondée en 2014 commence tout doucement à arriver en Europe, alors qu’elle commercialise déjà sa berline P5 en Norvège depuis plusieurs mois.

Un petit restylage

Mais le constructeur, qui ne devrait plus tarder à faire aussi son arrivée en France comme MG, BYD ou encore Nio propose d’autres modèles dans son catalogue. Parmi eux, la P7 et le G9, qui seront aussi vendus dans l’hexagone un peu plus tard. Dévoilé il y a un peu moins de deux ans, ce dernier prend la forme d’un grand SUV qui chasse sur les terres de la Tesla Model Y.

Et après quelques années de carrière, voilà qu’il est temps pour lui de s’offrir un petit restylage, qui intervient tout de même très tôt par rapport au reste des voitures du marché. C’est ainsi que le constructeur chinois dévoilait hier les premières images de l’extérieur de son SUV électrique sur son compte Weibo. À vrai dire, les évolutions sont plutôt discrètes.

Parmi elles, l’arrivée de nouvelles couleurs de carrosserie, à savoir du vert, du noir, du blanc, du gris. Rien de bien original donc, tandis que le SUV conserve sa face avant et ses proportions globales. Les dimensions restent également inchangées, avec une longueur de 4,89 mètres pour 1,94 mètre de large et 1,68 mètres de haut.

Mais le constructeur n’avait pas levé le voile sur le poste de conduite de cette nouvelle mouture, laissant encore planer le suspens. C’est enfin chose faite, et à vrai dire, il n’y a pas vraiment de surprises. En effet, si l’extérieur n’évolue quasiment pas, il n’y a pas de raisons pour que ce soit le cas de l’intérieur. Ainsi, la présentation reste quasiment identique à la précédente version.

Toujours très techno

Nous retrouvons une planche de bord très moderne, qui intègre non pas un mais deux larges écrans tactiles, dont la diagonale n’a pas été communiquée par Xpeng. Si l’un est plutôt destiné au conducteur, le second est quant à lui placé devant le passager. On ne sait en revanche pas si ces dalles numériques sont compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui est cependant assez peu probable.

Le site Car News China souligne également que le SUV électrique se dote d’un nouvel éclairage d’ambiance et de sièges recouverts de cuir perforé. Ces derniers sont chauffants, ventilés et massants. Si le Xpeng G9 est équipé d’un grand combiné numérique, toujours aucune trace d’affichage tête-haute sur cette version. Ce qui ne devrait pas plaire aux clients qui critiquaient déjà cette absence sur l’ancienne mouture.

L’empattement reste quant à lui strictement inchangé, toujours affiché à 3,0 mètres. Même chose sous le capot, puisque le SUV électrique conserve sa gamme de motorisations. Nous retrouvons une variante d’entrée de gamme embarquant une batterie de 78,2 kWh offrant une autonomie de 702 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui correspond à 596 kilomètres WLTP. La seconde déclinaison se dote d’une batterie de 89 kWh et de quatre roues motrices, mais son autonomie est limitée à 650 kilomètres CTLC, soit 552 kilomètres WLTP.

En cause, une consommation plus élevée, qui nous prouve une fois de plus qu’un gros accumulateur n’est pas forcément une bonne idée. Heureusement, le véhicule compense par une charge très rapide, puisque seulement 5 minutes sont nécessaires pour récupérer 100 kilomètres, à une puissance de 480 kW, grâce à son architecture 800 volts. La version 4C permet de passer de 10 à 80 % en seulement 15 minutes !

Le prix devrait quant à lui être revu à la hausse, tandis qu’il est actuellement affiché à partir de 309 900 yuan, soit 39 488 euros. Un tarif qui devrait grimper à son arrivée en Europe.

