C’est officiel, cette voiture électrique chinoise qui se recharge en 15 minutes arrive bientôt en France

Le constructeur chinois Xpeng a annoncé trois nouveaux pays dans lesquels il se déploiera dès 2024 sur le marché européen, dont la France. À nous la recharge à 480 KW en 15 minutes de la Xpeng G9 ? Pas si sûr…

Peut-être avez-vous opté cet été pour des vacances en Scandinavie ? Si ce n’est pas le cas, vous auriez été bien inspiré de le faire pour échapper aux vagues de chaud que l’on a connues. Mais comme on n’est pas là pour parler météo, votre voyage dans le nord de l’Europe aurait aussi été l’occasion de croiser des voitures que l’on ne voit pas chez nous.

La Suède, la Norvège et le Danemark, en avance sur le reste de l’Europe concernant l’électrique, sont en effet souvent choisis par les nouveaux constructeurs, notamment les Chinois, comme porte d’entrée sur le Vieux Continent.

C’est comme ça que la marque Xpeng s’est lancée en Europe dès 2021, en lançant sa berline P7 puis son SUV G9 du côté d’Oslo. Avant de s’étendre l’année suivante à la Suède, au Danemark et aux Pay-Bas. Et la bonne nouvelle, c’est que l’expansion ne s’arrête pas là. Au salon de Munich 2023, le constructeur de Canton a en effet annoncé trois nouvelles destinations : l’Allemagne, le Royaume-Uni et… la France !

Recharge hyper rapide

Pourquoi c’est une bonne nouvelle ? Tout simplement parce que Xpeng est notamment connu comme le constructeur qui permet de recharger ses batteries en seulement 15 minutes de 10 à 80 %. C’est en tout cas ce que propose le Xpeng G9, un imposant SUV déjà découvert il y a près d’un an, et qui s’équipe d’une technologie de recharge de 800 volts.

Mais depuis, Xpeng a fait encore mieux avec un SUV un peu plus petit, positionné face au Model Y de Tesla, et qui a de quoi faire rougir ce dernier avec sa vitesse de charge : 480 kW. C’est presque le double de ce que propose le SUV américain (250 kW). Lui aussi équipé d’une architecture à 800 volts (comme son grand frère, pas comme le Tesla), le Xpeng G6 peut théoriquement récupérer jusqu’à 300 km en 10 minutes, ce qui est l’équivalent du 10 % à 50 % de batterie.

Mais on dit bien théoriquement, parce que chez nous, le G6 n’arriverait pas à se recharger aussi rapidement, les bornes les plus rapides dans nos contrées n’excèdent pas les 350 kW. Mais chez lui en Chine, Xpeng a dévoilé des bornes développant 480 kW et 670 A.

Quels modèles en France ?

Vous l’aurez compris, les Xpeng qui arriveront sur le marché français ne pourront sans doute pas exploiter leur plein potentiel de charge. Mais à ce propos, avec quels modèles le constructeur chinois compte-t-il conquérir le cœur des acheteurs français ?

Le président de Xpeng Brian Gu a précisé au salon IAA de Munich que trois modèles arriveront sur nos routes : l’imposant SUV G9, la berline P7 et le SUV G6. En revanche pour le moment, il n’est pas encore question de la P5, dont la taille se rapproche davantage de la Tesla Model 3. L’arrivée de ces trois modèles est prévue pour 2024.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.