Le Model Y de Tesla a un nouveau challenger de taille en France

Xpeng, le constructeur automobile chinois, débarque en France avec une offre qui pourrait bousculer le segment des véhicules électriques. Leur modèle G6, similaire au Tesla Model Y en plusieurs aspects, est annoncé avec une fiche technique alléchante.

Xpeng débarque en France, ce qui devrait apporter une nouvelle bouffée d’air frais dans le secteur des voitures électriques. Fondée en 2014 à Guangzhou, cette entreprise chinoise a rapidement gravi les échelons pour devenir un des acteurs importants de l’électrique en Chine.

Depuis sa création, Xpeng a connu une croissance fulgurante, marquée par plusieurs lancements réussis, dont la berline P7 en Chine que l’on voit souvent rouler en Chine. L’entreprise est cotée à New York et à Shanghai et compte parmi ses actionnaires des géants comme Volkswagen et DiDi.

Aujourd’hui, Xpeng s’attaque au marché européen avec une gamme de SUV électriques, dont les modèles G9 et G6. Pour son lancement européen, Xpeng mise sur le G9, un SUV imposant de 4,90 mètres de long. Cependant, c’est le G6 qui attire particulièrement notre attention. Ce SUV, similaire en taille au Model Y de Tesla, se distingue par un standing plus élevé, mais il a tout de même un positionnement prix relativement agressif. Aux Pays-Bas, le G6 est vendu à partir de 42 990 euros pour la version avec petite batterie et propulsion.

Les prix pour la France devraient être révélés dans quelques semaines, avec une disponibilité de la voiture après l’été.

Le G6 : trois versions

Le G6 se décline en trois versions : une propulsion avec une batterie LFP de 66 kWh, une propulsion avec une batterie NMC de 87,5 kWh, et une version quatre roues motrices Performance, équipée de deux moteurs et de la même batterie NMC.

Les autonomies annoncées en cycle WLTP sont respectivement de 435 km, 570 km et 550 km. Xpeng promet des autonomies réelles potentiellement supérieures à ces chiffres, ce qui a été observé pendant les essais du G9 en Allemagne. Les constructeurs n’ont jamais les mêmes écarts entre les autonomies en cycle WLTP et les autonomies observées.

Xpeng G6 G6 Grande Autonomie G6 Performance Transmission Propulsion Propulsion Intégrale Capacité de la batterie 66 kWh 87,5 kWh 87,5 kWh Autonomie WLTP 435km 570km 550km Puissance de charge CC 215 kW 280 kW 280 kW Temps de charge CC 10-80 % 20 min 20 min 20 min Consommation 17,5 kWh / 100 km 17,5 kWh / 100 km 17,9 kWh / 100 km Couple 440 Nm 440 Nm 660 Nm Puissance 190 kW 210 kW 350 kW Vitesse de pointe 200 km/h 200 km/h 200 km/h Accélération de 0-100 km/h 6,9 s 6,7 s 4,1 s

L’autre intérêt du G6 est sa vitesse de charge de 215 à 280 kW, en architecture 800 volts, avec la promesse d’une charge très rapide de 10 à 80 % en 20 minutes seulement. D’autant plus que la promesse de Xpeng est une belle courbe de charge, on a hâte de voir ce que ça va donner.

Le système de conduite semi-autonome « XPilot Driving » est également fourni de série, et cette technologie a récemment fait ses preuves sur une autoroute allemande. La pompe à chaleur, le système son de 960 W, les sièges électriques ou la charge bidirectionnelle sont également de série.

Le G6 rivalise avec le Model Y aussi en termes de puissance des moteurs, mais se positionne un cran au-dessus en matière de standing et de finition, ce qui pourrait justifier un prix légèrement plus élevé. Les options d’intérieur incluent des coloris noir ou blanc, et cinq peintures extérieures, avec la peinture blanche de série.

Notez que Xpeng est très proche de Tesla dans son état d’esprit, puisque ce constructeur chinois développe une bonne partie de ses technologies : sa propre plateforme, ses moteurs, ses packs de batteries, son OS… et il s’appuie sur beaucoup de partenaires reconnus, dont Nvidia pour les puces dédiés à l’autopilote.

Un lancement qui débute au plus bas

Xpeng doit tout prouver en France, la marque chinoise part au plus bas. Malgré ses ambitions, Xpeng doit encore se faire un nom en France. Présente en Europe depuis quelques mois, notamment en Norvège, Suède, Allemagne et Danemark, la marque doit convaincre les consommateurs français de la qualité et de la fiabilité de ses véhicules.

Pour cela, Xpeng offre une garantie de 7 ans ou 140 000 km, avec 5 ans de base et 2 ans offerts, ainsi qu’une garantie de 8 ans pour la batterie (ce qui est classique). L’entreprise se distingue également par une assistance étendue en Europe, avec un centre de pièces à Rotterdam et un réseau ambitieux de concessions, visant 35 concessions en France d’ici fin 2024 et 55 d’ici fin 2025.