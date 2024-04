Volkswagen a de sérieux problèmes logiciels sur ses voitures électriques, et s’en remet à un partenaire chinois pour s’en sortir

Ce n'est un secret pour personne, le groupe Volkswagen rencontre quelques difficultés quant au développement de sa partie logiciel. Il y a environ deux ans, le groupe avait fait volte-face en annonçant développer cette partie en Chine, et aujourd'hui, le constructeur allemand et XPeng officialisent un partenariat à ce niveau.

Souvenez-vous, au lancement de la Volkswagen ID.3 en 2019, les critiques fusaient à son égard concernant la partie logicielle, clairement pas au niveau et, surtout, loin d’être terminée. Malheureusement, les problèmes se sont propagés aux autres modèles du groupe, et il aura fallu plusieurs mois, pour ne pas dire plus d’un an, pour que les problèmes soient résolus.

Et quand Volkswagen a commencé à voir le bout du tunnel avec son ID.3, c’était pour les autres modèles à venir que ça bloquait. En effet, une nouvelle génération de véhicules électriques haut de gamme est en cours de développement sous la direction d’Audi et Porsche, deux marques membres du groupe allemand, une nouvelle génération inaugurée par l’Audi Q6 e-tron et le Porsche Macan. Sauf que leur gestation n’a pas été sans problème. Leur lancement a d’ailleurs été retardé à l’époque à cause de ces fameux problèmes logiciels.

Volkswagen commence à rattraper son retard

Mais en 2022, Volkswagen s’est tournée vers la Chine pour « stimuler ses offres numériques et logicielles ». Le groupe germanique a ainsi prévu d’importants investissements en Chine pour employer « plusieurs milliers » d’ingénieurs en logiciel et ainsi tenter de rattraper ses rivaux, au moins sur le marché chinois dans un premier temps.

Et nous en avons aujourd’hui une nouvelle itération puisque le constructeur chinois XPeng et Volkswagen viennent d’annoncer un partenariat concernant l’architecture électrique/électronique (E/E Architecture) comme annoncé dans un communiqué de presse.

Mais de quoi s’agit-il concrètement ? Cette architecture est développée en interne par XPeng et est au cœur de ses technologies logicielles et matérielles intégrées verticalement. Elle permet au logiciel, y compris ceux qui gèrent les ADAS et l’OS de connectivité, de se détacher du matériel sous-jacent, ce qui permet aux fonctions électroniques de la voiture de fonctionner beaucoup plus rapidement.

Pas avant 2026, et pas en Europe pour tout de suite

L’architecture E/E prend en charge les mises à jour logicielle OTA (Over-The-Air) et est aussi connectée afin de relever les données de conduite liées aux ADAS dans une sorte de super-ordinateur. Données qui seront ensuite analysées et utilisées pour parfaire les systèmes de conduite autonomes de demain.

Cette architecture équipera les nouvelles Volkswagen électriques produites en Chine à partir de 2026. Elle pourrait également très bien arriver en Europe sur les futurs véhicules électriques des marques du groupe, même si les informations officielles ne l’annoncent pas encore.