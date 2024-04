Les alléchantes voitures électriques d’Xpeng arrivent bientôt en France : pourquoi on a hâte de les avoir

Après des années d'absence quasi-totale, les marques chinoises de voitures électriques semblent enfin s'intéresser à la France. BYD et MG sont déjà installés et Zeekr devrait arriver en fin d'année 2024, mais nous venons d'avoir la confirmation qu'Xpeng va également importer ses alléchantes voitures électriques chez nous. Et ce, dès le printemps 2024 ! Voici à quoi s'attendre.

Lorsque les marques chinoises de voitures électriques ont commencé à arriver en Europe, elles se sont longtemps contentées des pays du Nord (Suède, Danemark, Norvège, etc), des pays dans lesquels l’usage de la voiture électrique est extrêmement développé.

La France était quasi-systématiquement mise de côté, devant se contenter de MG, mais cela est sur le point de changer. BYD est arrivé en 2023, Zeekr arrive fin 2024, et Xpeng, une marque aux modèles très intéressants, vient de nous confirmer leur arrivée chez nous.

« Au printemps 2024 »

C’est dans un mail envoyé à la rédaction qu’Xpeng, qui a vu le jour en 2014, nous a annoncé une arrivée en France. Bonne nouvelle : on devrait voir les premières voitures rapidement, puisque le communiqué est clair : « la marque automobile Xpeng arrive en ce printemps 2024 sur le marché français ».

Nous nous en doutions lorsque la marque est arrivée en Allemagne en mars 2024, mais nous avons la confirmation aujourd’hui. Pas forcément une très bonne nouvelle pour les marques européennes (et même Tesla), car les modèles d’Xpeng ont l’air assez prometteurs.

Une gamme encore inconnue, mais des indices

Si la marque nous donne rendez-vous mi-mai pour connaître en détail la gamme commercialisée en France, rien ne nous empêche d’aller voir ce à quoi ont droit nos amis européens.

La gamme actuelle en Europe est consituée de la P7, une berline électrique concurrente directe de la Tesla Model S. Elle se décline en plusieurs versions (deux et quatre roues motrices), pouvant passer de 0 à 100 km/h en 4,1 s dans sa version la plus performante de 473 ch.

Elle embarque également une batterie de 82.7 kWh qui lui permet d’afficher une autonomie de 576 kilomètres selon le cycle WLTP, et peut se charger de 10 à 80 % en 29 minutes grâce à une puissance de charge maximale de 175 kW. La P7 est disponible à partir de 49 600 euros en Allemagne.

Seconde voiture électrique disponible : le G9, un gros SUV de 4,89 m de long, concurrent donc des BMW iX, Mercedes-Benz EQE SUV ou autres Audi Q8 e-tron. Point intéressant de ce dernier : une architecture 800 volts, lui permettant des recharges express. Trois versions sont disponibles en Europe :

une « d’entrée de gamme », disposant d’un 313 ch à l’arrière avec une batterie LFP de 75,8 kWh, donnant une autonomie WLTP de 460 km et rechargeable de 10 à 80 % en 20 minutes , pour 57 600 euros en Allemagne ;

à l’arrière avec une batterie LFP de 75,8 kWh, donnant une autonomie WLTP de et rechargeable de 10 à 80 % en , pour en Allemagne ; une « grande autonomie » de 313 ch également, mais la batterie passe au NMC et affiche 93,1 kWh, de quoi promettre 570 km d’autonomie WLTP et une recharge de 10 à 80 % en 20 minutes également grâce à une puissance supérieure (300 kW). Comptez 61 600 euros en Allemagne ;

d’autonomie WLTP et une recharge de 10 à 80 % en également grâce à une puissance supérieure (300 kW). Comptez en Allemagne ; une « performance » qui reprend la grosse batterie mais ajoute un second moteur. De quoi proposer quatre roues motrices, une puissance de 551 ch et un 0 à 100 km/h en 3,9 s. L’autonomie baisse logiquement par rapport à la « grande autonomie », avec 520 km WLTP. À partir de 69 600 euros en Allemagne.

Troisième larron : un SUV coupé, le G6, concurrent direct du Tesla Model Y avec une longueur identique de 4,75 m. La fiche produit suédoise nous apprend qu’il y aura trois versions dont deux tailles de batterie, pouvant proposer une autonomie allant jusqu’à 570 km WLTP et pouvant franchir le 0 à 100 km/h en 4,1 s dans sa version la plus performante. Les prix ne sont toutefois pas encore connus.

D’autres modèles pourraient arriver, mais pas dans un premier temps. Xpeng a ainsi récemment dévoilé un van électrique, le X9, mais assez peu aux goûts européens. Ah et vous saviez que la marque possède une filiale s’occupant de… drones habitables, et même de voitures (réellement) volantes ?

Ajoutons à ces rapports prix/prestations intéressant des technologies très évoluées, comme une conduite semi-autonome manifestement très aboutie, pour éveiller notre curiosité.

Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls, puisque Volkswagen a conclu un partenariat avec Xpeng pour concevoir et assembler des voitures électriques en Chine ! La marque chinoise pourra ainsi aider Volkswagen sur la partie logicielle, talon d’Achille actuel de la marque allemande.

Vous l’aurez compris : cette nouvelle marque ne vise pas l’entrée de gamme, mais des constructeurs un peu plus établis, avec un positionnement assez aggressif. Les trois marques allemandes doivent-elles en avoir peur ? Réponse dans quelques semaines.