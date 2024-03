Les alléchantes voitures électriques du partenaire de Volkswagen pourraient bientôt arriver en France

Déjà présente en Europe mais de manière très confidentielle, Xpeng lance deux nouvelles voitures électriques en Allemagne. Il s'agit de la berline et du SUV P7 et G9, dont les prix sont déjà connus chez nos voisins. De quoi donner quelques sueurs froides à Tesla.

Si Tesla est resté en tête des ventes de voitures électriques dans le monde en 2023, la firme doit tout de même faire face à une concurrence grandissante de la part des marques chinoises. Car elles sont nombreuses à tenter leur chance sur le Vieux Continent.

Deux nouveaux modèles

C’est par exemple le cas de BYD, un exemple très parlant du succès des constructeurs asiatiques chez nous, mais aussi de MG. Mais d’autres veulent aussi avoir le droit à leur part du gâteau, comme Xpeng, par exemple. La firme, fondée en 2014 et basée à Canton, en Chine est déjà bien implantée dans son pays natal, mais veut évidemment aller encore plus loin. C’est ainsi qu’elle a déjà commencé à vendre ses voitures en Europe, dont la berline P5.

Mais ce n’est pas tout, car la P7 et le SUV G9 ont également été lancés en Norvège, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas dès le début de l’année dernière. Mais voilà que la firme veut encore un peu plus se développer chez nous. C’est dans ce contexte qu’elle vient d’annoncer l’arrivée de ses deux véhicules pré-cités en Allemagne, à travers un communiqué. Ce dernier nous indique que la firme va officiellement débarquer chez nos voisins dès cette année.

Ce sont donc deux modèles électriques, une berline et un SUV qui feront leurs premiers pas outre-Rhin au cours des prochains mois. S’ils sont déjà visibles sur le site du constructeur récemment mis en ligne, les prix en vigueur chez nos voisins n’ont pas encore été dévoilés. Cependant, le site chinois AutoHome nous donne déjà quelques indications à ce sujet. Il annonce que le Xpeng G9, qui rivalise notamment avec la Tesla Model X va démarrer à partir de 57 600 euros.

Un prix devrait être un peu différent de celui qui sera affiché en France si le SUV électrique arrive un jour chez nous, en raison de la fiscalité. Trois versions seraient alors proposées, une standard, une dotée d’une grande autonomie et une déclinaison axée sur la performance. La puissance maximale est annoncée à 405 kW, ce qui donne pas moins de 550 chevaux pour un couple de 717 Nm, le tout réparti entre les quatre roues.

Une berline rivale de la Model S

Mais le gros atout de ce nouvel arrivant reste sa charge ultra-rapide grâce à son architecture 800 volts qui permet de récupérer 200 kilomètres en 5 minutes. On ne sait pas encore si l’Allemagne aura le droit à la version 4C qui passe de 10 à 80 % en 15 minutes. La variante Grande Autonomie, qui permet de parcourir plus de 700 kilomètres selon le cycle CLTC, soit environ 595 kilomètres WLTP démarre à partir de 61 600 euros, tandis que la déclinaison Performance commence à 69 600 euros. Une version de lancement sera aussi proposée, incluant du cuir nappa, des sièges massants ou encore le système audio Dynaudio.

Quid de la berline P7, qui chasse sur les terres de la Tesla Model S ? Cette dernière démarre à partir de 49 600 euros dans sa version Grande Autonomie, ce qui la rend bien plus abordable que sa rivale américaine, qui affiche un ticket d’entrée à partir de 94 990 euros. Dans les deux cas, les voitures ne sont pas éligibles au bonus écologique de 4 000 euros. La déclinaison Performance commence quant à elle à 58 600 euros tandis que la P7 AWD Wing Edition coûte 69 900 euros.

La berline électrique se décline en deux et quatre roues motrices, avec pas moins de 120 kW à l’avant et 196 kW à l’arrière, ce qui donne respectivement 163 et 266 chevaux, pour un couple total de 655 Nm. Elle embarque également une batterie de 80,9 kWh qui lui permet d’afficher une autonomie de 430 kilomètres environ selon le cycle WLTP. Il faut alors 28 minutes pour passer de 30 à 80 % sur une borne de 100 kW en courant continu.

Les premières livraisons débuteront au mois de mai prochain en Allemagne. Reste ensuite à savoir si la marque arrivera en France, et quand.