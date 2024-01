Tesla bat son record sur les voitures électriques mais son plus grand concurrent le menace sérieusement

Les chiffres du quatrième trimestre 2023 de Tesla viennent d'être publiés, avec comme on pouvait s'y attendre, un trimestre record. L'occasion de revenir sur l'année de Tesla, qui affole les compteurs une fois de plus. Mais attention, car la menace chinoise de BYD approche à grande vitesse.

Difficile à croire qu’il y a quelques années seulement, Tesla peinait à livrer 250 000 véhicules par an (245 240 livraisons en 2018). Durant l’année 2023, ce sont pas moins de 1 808 581 Tesla qui ont été livrées aux clients finaux, un record absolu jusqu’à présent. Mais la croissance de la firme américaine est loin d’être terminée.

Les 500 000 Tesla produites en un trimestre ne sont pas pour cette fois

Pour un peu plus de 5 000 unités manquantes (494 989), Tesla a manqué de briser une nouvelle barrière : celle des 500 000 véhicules produits en un trimestre. Bien entendu, c’est simplement symbolique, car la différence est d’un pourcent seulement, mais elle donne le ton pour les prochains trimestre. Le rythme de production actuel permet théoriquement à Tesla de viser les 2 000 000 de véhicules produits par an sans augmenter la cadence.

Malheureusement pour nous, la marque ne détaille plus vraiment ses différents modèles, et regroupe simplement la production et les livraisons en deux catégories : Model 3/Model Y, et le reste, c’est à dire Cybertruck, Model S et Model X. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Model 3 et Model Y sont assurément ce qui a le plus d’importance en 2023 pour la marque.

96,16 % de la production de Tesla était une Model 3 ou une Model Y en 2023

96,19 % des livraisons de Tesla étaient une Model 3 ou une Model Y en 2023

Dit autrement, l’ensemble de toutes les Model S, Model X et Cybertruck produits ou livrés en 2023 ne représentent que 3,8 % du total des véhicules de la marque.

Autre tendance qui est assez révélatrice de l’importance des véhicules d’entrée de gamme chez Tesla : alors qu’il y a 5 ans, Tesla produisait 25 000 Model S et Model X par trimestre, ce chiffre a diminué de plus de 25 % aujourd’hui, tout en comptant le Cybertruck en plus des deux vaisseaux-amiraux de la firme d’Elon Musk. En 2024, on peut cependant attendre une montée en flèche de la part représentée par le Cybertruck, puisque les livraisons ont pour le moment commencé au compte-goutte.

Sur l’année 2023, les livraisons ont augmenté de 38 % par rapport à l’année précédente, et la production a augmenté de 35 %. Si le rythme fou des premières années de livraisons de Model 3 et Model Y avec 50 % de croissance annuelle n’est plus d’actualité, il reste remarquable pour Tesla de continuer à augmenter son rythme de production et de livraison de la sorte.

Pour continuer sur cette lancée, il faudrait réussir à produire et livrer autour de 2 350 000 véhicules en 2024, soit une moyenne de près de 590 000 par trimestre. La montée en puissance des nouvelles usines d’Austin, Berlin et la future usine Mexicaine pourront-elles permettre d’y arriver ? Rien n’est moins sûr.

Sur le plan international, BYD, sans doute la plus féroce concurrente de Tesla a réussi à battre la marque américaine au dernier trimestre, mais pas sur une année complète. Le tableau ci-dessous résume la production 100 % électrique de BYD, Tesla et Volkswagen. BYD produit d’autres véhicules également, et possède donc une capacité de production implantée bien plus importante que Tesla.

Dit autrement, si BYD et Tesla gardent la même cadence sur l’année 2024, c’est le premier qui passera devant le second…

BYD Tesla Volkswagen 1er trimestre 2023 264 647 422 875 141 000 2ème trimestre 2023 354 163 466 140 180 600 3ème trimestre 2023 431 603 435 059 209 900 4ème trimestre 2023 526 409 484 507 En attente Cumul 2023 1 574 822 1 808 581 531 500 (9 mois)

Enfin, nous résumons la production et les livraisons de Tesla dans les deux tableaux ci-dessous, pour que vous ayez une vue synthétique de l’année 2023.

4e Trimestre 2023 Production Livraisons Model 3/Model Y 476 777 461 538 Autres Véhicules 18 212 22 969 Total 494 989 484 507