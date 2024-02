Volkswagen : on sait à quoi ressembleront les deux voitures électriques conçues avec Xpeng

Annoncée en juillet dernier, l'alliance entre Volkswagen et la marque chinoise Xpeng franchit aujourd'hui une nouvelle étape. Les deux partenaires viennent en effet de signer cette collaboration, qui débouchera sur deux nouvelles voitures électriques. La première sera un SUV.

Encore méconnus et un peu marginaux quelques années plus tôt, les constructeurs chinois prennent aujourd’hui une place de plus en plus importante sur le marché. Dans leur pays, bien sûr, mais également à l’échelle internationale, et notamment en Europe.

Une nouvelle alliance

On pense bien évidemment à BYD, qui vient tout juste de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique devant Tesla, mais pas seulement. En effet, de plus en plus de marques européennes décident également de collaborer avec ces constructeurs. C’est par exemple le cas d’Audi, qui s’est associé à IM Motors, qui vient de présenter deux modèles au salon de Genève. On pense aussi à Stellantis, qui possède désormais des parts dans la marque Leapmotor, qui commercialise sa T03 chez nous.

Au mois de juillet dernier, Volkswagen annonçait également la création d‘une alliance avec un autre constructeur venu de l’Empire du Milieu. Il s’agit de Xpeng, qui commence à arriver en Europe et qui va y commercialiser son G9 capable de se charger en 15 minutes seulement. En janvier dernier, nous apprenions que les deux entreprises avaient pour projet de lancer deux nouvelles voitures dans le cadre de ce partenariat. Et voilà que ce dernier commence enfin à se concrétiser.

Le site chinois It Home relaie de nouvelles informations et affirme que Xpeng Motors a signé un accord de coopération technologique avec le groupe Volkswagen. Ainsi, ce dernier va faire l’acquisition de 4,99 % des parts de la marque chinoise, tandis que les deux associés font mettre en commun leur expertise. Ils partageront notamment leurs innovations en termes de plateformes et de logiciels, entre autres. Si les détails ne sont pas encore connus, on sait que cet accord va accélérer le développement de futures voitures communes.

Deux devraient déjà voir le jour, prenant la forme de SUV électriques, comme évoqué précédemment. Mais ce n’est pas tout, car cet accord inclut également un plan d’achat de pièces et de composants en commun. De quoi permettre aux deux entreprises de réaliser d’importantes économies dans le développement et la production. Résultat, les marges devraient augmenter, puisque les prix devraient chuter. Et ce alors que BYD a prédit une guerre des tarifs encore plus intense.

Deux modèles électriques

Par ailleurs, ce nouveau partenariat aidera également Volkswagen à prendre encore plus de place en Chine, l’un des marchés les plus importants pour le groupe. De quoi également permettre à l’entreprise de reprendre du poil de la bête, après une année très difficile en raison de soucis logiciels et de ventes décevantes. À tel point que la production de certains modèles comme l’ID.3 et la Cupra Born avait même dû être mise en pause.

Le constructeur, qui a récemment dévoilé un vaste plan d’attaque devrait donc profiter de ce partenariat, qui donnera naissance à deux voitures vendues avec son logo. Cependant, il se dit qu’elles hériteront majoritairement des technologies développées par Xpeng. Parmi elles, la charge rapide de 10 à 80 % en seulement 15 minutes, de même que la plateforme de la marque chinoise.

L’impressionnante conduite autonome du constructeur asiatique sera-t-elle au programme ? Pour le moment, cela n’a pas encore été confirmé par les porte-paroles respectifs des deux marques. Mais ce n’est cependant pas à exclure, afin de rivaliser avec l’Autopilot de Tesla ainsi que son FSD (full self-driving), qui devrait bientôt arriver en Europe. Reste également à savoir si ces deux véhicules seront aussi vendus chez nous ou seulement en Chine.

Ils devraient en tout cas afficher des dimensions généreuses, puisqu’ils reprendront la base technique du Xpeng G9, qui mesure 4,89 mètres de long et qui rivalise avec la Tesla Model X. Mais pour l’heure, la grande inconnue reste les tarifs qui seront pratiqués pour ces deux autos, qui devraient voir le jour d’ici à 2026. L’autre grande question, c’est de savoir si ces voitures seront uniquement vendues en Chine, ou aussi en Europe.