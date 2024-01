Volkswagen prépare deux SUV électriques conçus en partenariat avec un constructeur chinois : ce que l’on sait déjà

La collaboration entre Volkswagen et Xpeng commence à se concrétiser, alors que l'on en sait enfin un peu plus sur les nouvelles voitures électriques qui verront le jour. Il devrait s'agir de deux SUV, dont la date de lancement n'a pas encore été dévoilée.

C’est un fait, les constructeurs chinois prennent de plus en plus de place sur le marché automobile mondial, ce qui ne plaît pas du tout à l’Union européenne, qui a récemment dévoilé une série de mesures pour se protéger. Mais cela ne semble pas être suffisant pour freiner l’invasion qui se prépare.

Un partenariat concret

D’autant plus que certaines marques européennes ont même décidé de s’associer directement avec des entreprises de l’Empire du Milieu, qui connaissent un développement rapide. Un inversement de la tendance, puisque ce sont les Chinois qui s’inspiraient de nos constructeurs quelques années plus tôt ! Ainsi, Volkswagen annonçait en juillet dernier une nouvelle alliance avec la startup chinoise Xpeng, afin de développer des voitures électriques en commun.

Au mois de décembre, le mariage était acté et nous apprenions que deux modèles seraient en préparation, visant le marché de milieu de gamme. Mais à cette époque, nous n’avions pas vraiment plus d’informations à leur sujet, pas même sur le type de carrosserie choisi. Et bien ça y est, on commence enfin à en savoir plus, puisque le site chinois It Home a réussi à obtenir de nouvelles informations, dévoilées par le patron de Xpeng lui-même, He Xiaopeng.

Ce dernier a notamment confirmé que les deux modèles qui seront lancés dans le cadre de cette nouvelle collaboration prendront la forme de SUV électriques. Ces derniers devraient sans doute afficher des dimensions généreuses, puisqu’ils reposeront sur la plateforme de l’actuel Xpeng G9. Pour mémoire, ce dernier affiche une longueur de 4,89 mètres pour 1,94 mètres de large et 1,68 mètres de haut. Un beau bébé qui chasse notamment sur les terres de la Tesla Model X et du Nio EC7, entre autres.

Il se murmure que ces voitures devraient être commercialisées avec le logo de Volkswagen, mais qu’elles hériteront des technologies développées par la firme chinoise, fondée en 2014. Il se dit également que la recharge en 15 minutes serait au programme, malgré l’usage d’une plateforme un peu datée. Si leur prix n’a pas été dévoilé, alors qu’elles en sont encore à un stade très précoce dans leur développement, ce dernier devrait sans doute être très bas.

On ne sait pas encore si ces deux modèles seront commercialisés uniquement en Chine, ou également en Europe.

Remonter la pente

Car l’intérêt de cette coopération est avant tout de réduire les coûts de conception et de production, afin d’afficher des tarifs compétitifs tout en gardant des marges élevées. Le but est de rivaliser frontalement avec Tesla, qui ne cesse de tirer les prix vers le bas, mais aussi avec BYD, qui est devenu le numéro 1 mondial de l’électrique. Ce dernier prévoit d’ailleurs une guerre des tarifs encore plus intense que l’année passée, et Volkswagen ne veut cette fois-ci pas louper le coche.

Car on ne peut pas vraiment dire que le constructeur allemand soit au mieux de sa forme depuis quelques mois. Ce dernier doit en effet faire face à une baisse de ses ventes, au point que la production a dû être mise sur pause en fin d’année dernière. Sans parler des soucis liés à sa filiale Cariad, qui ont déjà causé de nombreux retards de lancements et qui seront à l’origine de nombreux licenciements. La firme basée à Wolfburg mise donc beaucoup sur cette alliance, tandis qu’elle vient de dévoiler son vaste plan d’attaque pour repartir du bon pied.

Volkswagen devrait notamment réduire sa dépendance à Cariad en faisant appel à Xpeng pour développer la partie logicielle de ses deux futurs SUV électriques, et notamment la conduite autonome de niveau 3. De son côté, le constructeur apportera son expertise dans le domaine de la gestion des coûts et de l’optimisation de la production. Une collaboration gagnant-gagnant, qui devrait se concrétiser en 2026 pour les clients avec l’arrivée de ces deux nouvelles autos sur le marché.

De son côté, Audi a fait le choix de s’associer avec une autre marque chinoise, à savoir IM Motors. Là encore, les deux constructeurs partageront leur expertise dans différents domaines, tandis que cette dernière devrait bientôt faire son arrivée en Europe avec une grande berline électrique rivale de la Tesla Model 3.