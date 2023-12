Volkswagen va lancer deux nouvelles voitures électriques grâce à ce constructeur chinois

C'est désormais officiel, Volkswagen est bien associé au constructeur chinois de voitures électriques Xpeng. Les deux entreprises viennent de finaliser leur alliance, qui devrait se concrétiser par le lancement de deux nouvelles voitures électriques. De quoi aider la firme allemande à remonter la pente ?

Les constructeurs chinois prennent aujourd’hui de plus en plus d’importance sur le marché. Si certains y sont totalement opposés et tentent de leur mettre des bâtons dans les roues, comme c’est le cas de l’Union européenne, d’autres souhaitent en tirer parti. C’est par exemple le cas d’Audi, qui s’est récemment associé à IM Motors ou encore de Stellantis qui va vendre les voitures électriques Leapmotor en Europe.

Une nouvelle alliance

Mais ce n’est pas tout, car une autre marque a aussi décidé de s’associer à une entreprise venue de l’Empire du Milieu. Il s’agit cette fois-ci de Volkswagen, en proie à de grandes difficultés malgré sa place de 3ème constructeur de voitures électriques derrière Tesla et BYD. C’est en juillet dernier que le projet avait démarré, mais il était alors encore loin de se concrétiser.

Mais voilà que c’est désormais chose faite, comme l’explique le site américain Electrive. Ainsi, le constructeur allemand vient de finaliser l’acquisition de 4,99 % des parts de la jeune start-up Xpeng, qui commence tout doucement son arrivée en Europe, notamment avec la Xpeng G9 4C qui se recharge en 15 minutes. Une participation qui représente pas moins de 654,5 millions d’euros tout de même. Volkswagen aura également une place au conseil d’administration, sans droit de vote cependant.

Une opération qui devrait apporter beaucoup au constructeur allemand, qui rencontre actuellement de nombreuses difficultés. D’abord parce que ses voitures électriques ont du mal à se vendre, à tel point que la production a été interrompue jusqu’à la fin de l’année, en raison d’une demande insuffisante. Mais ce n’est pas tout, car la firme de Wolfsburg doit aussi composer avec des problèmes liés à sa filiale Cariad.

Ce qui l’oblige à procéder à des licenciements dès l’année prochaine, tandis qu’elle doit aussi faire face à des soucis causés par le nouveau moteur électrique APP550. Ce dernier équipe notamment les ID.4 et ID.5 ainsi que l’Audi Q4 e-tron. Autant dire que la situation de la marque allemande est très compliquée et elle mise donc gros sur son partenariat avec Xpeng pour remonter la pente.

Deux modèles en prévision

Mais en quoi cette alliance va-t-elle consister très exactement ? Et bien elle devrait se concrétiser très rapidement avec le lancement de deux modèles inédits visant le marché de milieu de gamme, afin notamment de chasser sur les terres de Tesla et de BYD. Ces voitures, dont on ne sait pas grand-chose pour le moment, seront vendues avec le logo de Volkswagen, mais reposeront sur une plateforme conçue par Xpeng.

Ce qui devrait logiquement permettre de réduire les coûts de développement et de production pour les deux associés. Et se traduire par des prix plus bas pour les clients tout en garantissant des marges élevées. De plus, Volkswagen profitera de la présence de Xpeng en Chine pour développer la sienne, alors que le pays représente déjà 40 % des ventes de la marque allemande.

Mais ce n’est pas tout, car cette dernière profitera aussi des innovations de son partenaire sur la partie logicielle, là où elle pêche justement très fortement. Les voitures issues de ce mariage sino-allemand seront notamment dotés de la conduite autonome, pouvant aller jusqu’au niveau 3. De plus, elles devraient profiter d’une charge très rapide comme sur le Xpeng G6 et d’une autonomie élevée.

Il faudra cependant encore faire preuve de patience, puisque ces autos ne verront pas le jour avant 2026. Reste également à savoir si ces dernières seront également commercialisées en Europe, ce qui n’est évidemment pas à exclure.