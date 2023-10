Voiture électrique : Volkswagen est aussi en grand danger à cause de sa partie logicielle

Depuis quatre ans, Volkswagen doit faire face aux défaillances de sa filiale Cariad, dédiée aux logiciels. Cette dernière enchaîne en effet les échecs, à tel point que le constructeur envisage de supprimer pas moins de 2 000 emplois, dans une période déjà très difficile.

Si certains constructeurs sont au top, comme Tesla, qui reste le numéro 1 de l’électrique ou encore BYD en passe de le rattraper, tout n’est pas rose pour tout le monde. C’est par exemple le cas de Volkswagen, qui est actuellement sur la 3e marche du podium. Une place qui pourrait paraître satisfaisante, mais qui est loin de l’être pour le constructeur.

De nouvelles difficultés

En effet, la situation de ce dernier est assez préoccupante depuis quelque temps, alors qu’il peine à atteindre ses objectifs. À tel point que la production de certains modèles doit être ralentie en raison de la demande trop insuffisante. Et pour cause, les commandes sont en baisse de 50 % par rapport à l’année dernière et le retard s’accroît face à ses rivaux américains et chinois.

Mais outre le fait que les voitures électriques de la marque, de l’ID.3 à l’ID.5 en passant par l’ID. Buzz ont du mal à séduire, cette dernière doit aussi faire face à d’autres difficultés. La firme allemande compose depuis plusieurs années avec de nombreux soucis liés à sa filiale Cariad. Créée en 2020, cette dernière est dédiée au développement de logiciels embarqués pour les véhicules du groupe et a pour but d’aider celui-ci à mieux rivaliser avec Tesla.

Mais ça, c’est sur le papier. Car depuis plus de trois ans, rien ne va du côté de l’entreprise, qui enchaîne les déconvenues et les échecs. Déjà, le lancement de l’ID.3 fut perturbé par des soucis logiciels. Ensuite, le constructeur fut contraint de reporter le lancement de plusieurs modèles électriques issus de ses différentes marques pour une raison similaire. Et cela ne semble malheureusement pas aller mieux malgré le passage des années.

En effet, le site allemand Manager Magazin annonce que Volkswagen devrait entamer une vaste restructuration afin de régler problèmes liés à sa filiale. Cela devrait passer par la suppression de 2 000 emplois dès l’année prochaine. Mais pour l’heure, le constructeur allemand n’a pas encore précisé quels postes seraient effectivement concernés par cette mesure. Un plan de transformation serait en cours d’étude depuis cet été et sera bientôt communiqué.

Des retards à la pelle

Comme le rappelle l’agence de presse britannique Reuters, Cariad a largement dépassé le budget initialement prévu et ne cesse de manquer les échéances pour le lancement de logiciels pour les nouveaux modèles. Ainsi, la version 1.2 du software qui devrait faire ses débuts dans la nouvelle Audi Q 6e-tron et de la Porsche Macan électrique devra être décalée de 16 à 18 semaines environ.

Et rien n’est dit qu’un autre report ne sera pas encore envisagé. Mais ce n’est pas tout, car le lancement de la très attendue plateforme SSP sera elle aussi différée, à une date qui n’a pas encore été communiquée. Cette dernière devait initialement voir le jour dans le courant de l’année prochaine et devait permettre à la marque de réduire ses coûts de production pour mieux concurrencer Tesla.

En attendant de trouver une solution, le groupe Volkswagen va faire appel à Google pour équiper ses voitures et offrir un système d’info-divertissement à la hauteur des attentes des clients, comme l’explique le site The Verge. Ainsi, Porsche devrait bientôt passer sous Android et intégrer les applications de l’entreprise de la Silicon Valley, comme le fait déjà Renault sur sa Mégane E-Tech, par exemple. De quoi permettre également de faire oublier les déconvenues sur sa partie logicielle très critiquée.

Il se murmure également que le groupe allemand envisagerait un rapprochement avec le géant du smartphone Huawei afin de rattraper son retard. Ce dernier travaille déjà avec la marque chinoise Avatr, qui devrait bientôt arriver en Europe pour chasser sur les terres de Tesla, entre autres.