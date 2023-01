Les Porsche pourraient bientôt passer sous Android, tout ce que ça changera

Porsche est actuellement en discussion avec Google pour intégrer les applications du géant de la tech directement dans l'écran tactile de ses modèles. De quoi proposer certaines applications phares comme Google Maps ou Google Assistant, comme Renault avec sa Megane E-Tech.

Il y a encore quelques années, les conducteurs devaient se contenter des fonctionnalités assez basiques proposées par les systèmes d’info-divertissement intégrés par le constructeur. A part la musique et la navigation GPS, il n’y avait alors pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais avec l’essor des systèmes tels qu’Apple CarPlay et Android Auto, dont la nouvelle version vient d’être dévoilée, les choses ont très nettement changé. Désormais, les voitures deviennent presque des smartphones sur roues.

Une intégration complète

En effet, il est désormais possible de profiter de nombreuses applications présentes sur son téléphone directement sur l’écran de sa voiture, en branchant simplement ce dernier. Ce système fonctionne également sans fil sur certains véhicules, à condition de connecter son smartphone en Bluetooth. Mais les constructeurs veulent désormais aller plus loin en se passant de smartphones, comme ce que fait Renault avec l’intégration d’Android Automotive au sein de la Megane E-Tech.

Porsche serait actuellement en pourparlers avec Google. La firme allemande souhaite en effet accroître sa collaboration avec le géant de la tech, un peu moins de deux ans après avoir enfin accepté d’intégrer Android Auto dans ses véhicules. La marque propose également une solution pour profiter de ce système et de CarPlay dans ses modèles plus anciens, jusqu’à la 911 de type 993.

Mais en quoi consisterait cette nouvelle collaboration ? Comme l’explique le site Automotive News, qui relaie cette information, l’idée serait de proposer aux propriétaires de Porsche la possibilité de profiter des applications Google directement sur l’écran de leur voiture. Mais la subtilité, c’est qu’il ne serait pas nécessaire de connecter un téléphone pour que cela fonctionne.

Le conducteur pourra alors accéder à diverses applications telles que Google Maps ou encore Google Assistant. Et pourquoi pas Waze comme le propose Renault depuis peu. Un vrai bond en avant pour la marque, qui refusait jusqu’alors de faire appel aux services de l’entreprise américaine. Porsche était en effet fermement opposé à la collecte massive de données techniques issues de la voiture. Une critique pourtant démentie par Google dans un communiqué officiel.

Seulement chez Porsche

Pour l’heure, encore peu de détails sur cette nouvelle collaboration ont été révélés, alors que le deux entreprises sont encore en pleine discussion. Aucune date de lancement de cette fonctionnalité n’a donc été annoncée pour l’instant, mais il serait tout à fait possible qu’elle soit proposée dans le futur Macan ou le mystérieux SUV électrique haut de gamme en cours de développement, qui sera situé au-dessus du Cayenne.

Mais contre toute attente, il se dit que seuls les modèles Porsche profiteront de ce système, qui ne sera pas décliné sur les autres véhicules du groupe Volkswagen. En octobre dernier, Lutz Meschke, le directeur financier de la marque annonçait également que cette dernière était en discussions avec Baidu, Tencent et Alibaba, alors qu’elle a mis fin à sa collaboration avec Cariad (la filiale logicielle de Volkswagen) pour le développement de logiciels embarqués. Elle fait donc cavalier seule dans le groupe allemand.

Entre Porsche et la filiale Volkswagen fondée en 2020 et chargée de créer les logiciels pour les véhicules du groupe, tout n’est pas vraiment rose. En effet, en juillet dernier, un rapport d’Automobilwoche expliquait le développement des voitures électriques de Audi, Porsche et Bentley avait pris plusieurs années de retard en raison de nombreux soucis du côté de Cariad. En 2019 déjà, le lancement de l’ID.3 avait été perturbé en raison d’un problème de logiciel.

De nombreux constructeurs ont de leur côté décidé de faire confiance à Google pour leurs systèmes embarqués. C’est notamment le cas de Volvo, mais également de Renault. La firme au losange veut même aller plus loin, alors qu’elle a conclu un nouveau partenariat avec le géant californien portant sur la conception de l’architecture numérique du « Software Defined Vehicle ». Le premier véhicule de ce type devrait voir le jour en 2026.

