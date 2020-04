Porsche : Android Auto et Apple CarPlay viennent moderniser les vieux modèles

Les propriétaires d’une vieille Porsche ont désormais l’opportunité de moderniser leur véhicule au travers d’un système multimédia embarqué, lequel peut intégrer Android Auto ou Apple CarPlay.

Qu’elles datent de plusieurs dizaines d’années ou pas, les Porsche de la seconde moitié du 20e siècle ne manquent clairement pas de cachet. Et pour les rendre encore plus attrayantes, le constructeur allemand tente d’améliorer leur expérience utilisateur. Comment ? En installant à leur bord un système multimédia que l’on retrouve aujourd’hui sur l’ensemble des véhicules modernes.

De la 911 F à la 993

Comme le relaie le site spécialisé Caradisiac, deux solutions sont proposées aux clients : la Porsche Classic Communication Management (PCCM), ou la version plus grande PCCM Plus. Ces dernières se matérialisent par un boitier équipé d’un écran s’invitant au niveau du tableau de bord situé entre le conducteur et le passager avant.

Longue de 3,5 pouces, la première variante n’est pas compatible avec tous les modèles Porsche : de la 911 F à la 993 uniquement, ainsi que les véhicules équipés d’un moteur Transaxle. La seconde déclinaison de 7 pouces (PCCM Plus) est quant à elle réservée aux Porsche 996 et Boxster 986. Les modèles 356 et Carrera GT sont en revanche exclus de cette liste.

Une note salée

Comme l’indique le site officiel, « les deux systèmes offrent les fonctions DAB+ et Apple CarPlay. Quant au système PCCM Plus, il propose également la fonction GOOGLE® Android Auto », peut-on lire. Les utilisateurs pourront aussi profiter d’un système de navigation 2D ou 3D et de la fonction Traffic Message Channel (TMC), qui, « grâce à des alertes indépendantes, vous informe des éventuelles perturbations de circulation ».

Caradisiac mentionne enfin une fourchette de prix respective : 1300 euros pour la solution PCCM, et plus de 1500 euros pour la PCCM Plus.