Apple Carplay et Android Auto sur sa Tesla : c’est possible grâce à cet ajout matériel qui change tout

Les Tesla figurent parmi les voitures les plus modernes qui soient. Cependant, certains choix limitent les capacités du système d’infodivertissement de la voiture. Par exemple, il est impossible d’utiliser la réplication du smartphone. Le Screenmate permet ainsi d’installer Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que d’autres fonctionnalités très intéressantes. On vous explique.

Sur son site, Screenmate explique que le projet est né des différentes plaintes d’utilisateurs de Tesla concernant l’absence d’Apple CarPlay. Partant de ce constat, Screenmate a réfléchi à ce qui pouvait manquer, non seulement pour le conducteur, mais aussi pour les passagers, dans le système d’infodivertissement des Tesla.

Un ordinateur supplémentaire à ajouter dans sa Tesla

Le Teslogic ne remplace pas l’unité de gestion du véhicule. Il s’agit d’un équipement supplémentaire qui s’installe en amont du Tesla MCU pour les Model 3 de 2017 à 2023, les Model 3 restylées, les Model Y, ainsi que les Model S et Model X à partir de 2021.

Il s’agit d’un ordinateur équipé d’un processeur Qualcomm sous Android 14, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 128 Go, d’une puce vidéo, d’un émetteur Bluetooth, d’un port pour cartes SIM et SD, ainsi que de prises HDMI, Display, USB-C et USB 3.0. Cette connectivité laisse espérer de nombreuses fonctionnalités.

Faites tout ce que vous voulez avec votre Tesla

Selon les informations diffusées via un communiqué de presse, Teslogic de Screenmate permet d’installer Apple CarPlay et Android Auto sur sa Tesla. Une fonctionnalité qui fait défaut à de nombreux utilisateurs. Mais ce n’est pas tout : il permet également d’utiliser l’écran de sa voiture comme appareil de diffusion de contenu via AirPlay.

Il est aussi possible d’installer des applications de navigation telles que Waze, Google Maps, et bien d’autres sur votre Tesla. Si vous en avez assez de patienter pendant la recharge, l’appareil offre la compatibilité avec de nombreuses applications de streaming. Les messageries connectées peuvent également être installées.

Toujours dans le domaine du divertissement, le processeur puissant permet de faire fonctionner des jeux mobiles habituellement réservés aux meilleurs smartphones Android. La prise HDMI permet de connecter votre console de jeux vidéo : imaginez jouer à Fortnite pendant la recharge de votre voiture, vous allez faire des envieux aux Superchargeurs.

Le compteur peut adopter un format réduit et se déplacer librement sur l’écran. De plus, un panneau de contrôle offre un accès rapide à l’ensemble des fonctions de la Tesla.

Enfin, l’application Screenmate contient une partie open source, permettant à la communauté de partager des informations sur leur véhicule et de personnaliser certains affichages.

Une installation facile

Il suffit d’une dizaine de minutes à un utilisateur de Tesla pour installer le Teslogic dans son véhicule. Pour cela, il faut d’abord ouvrir la boîte à gants, puis déclipser le panneau en tissu situé sur le côté de la console centrale, près des pieds du passager, comme lors du remplacement des filtres d’habitacle des Model 3 et Y.

L’espace disponible permet de positionner l’unité facilement. Ensuite, retirez le cache en plastique situé près de la porte, au niveau des pieds du passager, ainsi que le panneau sous la boîte à gants. Faites passer les câbles vidéo et le fil de connexion jusqu’au bus, puis connectez les connecteurs correspondants. La caméra supplémentaire se branche sur le faisceau de câbles à proximité du pare-chocs avant et fonctionne sans fil.

Pour vous guider dans l’installation, Screenmate indique qu’un tutoriel vidéo sera bientôt mis en ligne.

Combien ça coûte ?

Le Teslogic de Screenmate est annoncé au prix de 890 dollars. Mais au lancement, Screenmate propose une offre permettant de l’acquérir pour 599 dollars.