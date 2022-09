Google Maps prépare 3 belles nouveautés pour devenir le parfait guide touristique

Google Maps annonce en grande pompe l'arrivée prochaine de trois fonctionnalités qui vous aideront à mieux visiter les villes et lieux dans lesquels vous vous rendrez. Entre vue immersive, ambiance de quartier et réalité augmentée, l'application veut devenir le meilleur des guides touristiques.

Google Maps est déjà une application très riche en fonctionnalités. Non seulement, elle vous guide d’un point A à un point B en fonction de votre mode de transport, mais elle offre aussi des renseignements pratiques sur tous types d’établissements, affiche le niveau d’influence d’un lieu, propose des visites virtuelles de certains monuments, etc. Cela n’empêche pas le service de continuer d’ajouter des options ici et là pour devenir toujours plus complet.

Ainsi, Google a annoncé trois grandes nouveautés qui débarqueront dans les prochains mois pour faire de Maps le meilleur des guides touristiques. La firme de Mountain View veut que vous puissiez facilement vous plonger dans son application. Profiter d’une vue immersive, découvrir l’ambiance d’un quartier, exploiter la réalité augmentée… On fait le tour des annonces marquantes.

Savoir à l’avance l’ambiance qui règne dans un quartier à visiter

Les équipes de Google Maps partent du postulat que, lorsqu’on visite une ville, on ne sait pas forcément ce que chaque quartier nous réserve comme ambiance. Certains sont festifs, d’autres ont une atmosphère plus artistique, d’autres encore regorgent de bons petits restaurants à découvrir. L’application veut désormais vous aider à ressentir tout cela avant même de vous rendre dans ledit quartier.

La firme donne ainsi l’exemple du Quartier latin à Paris. En zoomant un petit peu dessus, vous verrez quelques points d’intérêt comme le Panthéon être bien mis en avant visuellement « grâce aux photos et aux informations utiles de la communauté Google Maps, directement sur la carte ». « Pour déterminer l’ambiance d’un quartier, nous combinons l’IA avec les connaissances locales des utilisateurs de Google Maps, qui ajoutent chaque jour plus de 20 millions de contributions à la carte, notamment des avis, des photos et des vidéos », explique le géant du web.

Cette option baptisée « Neighborhood vibe » en anglais (ce qui pourrait se traduire par « Ambiance de quartier ») promet de se déployer à travers le monde entier à la fois sur Android et iOS.

Google Maps mise à fond sur la « vue immersive »

Pendant la Google I/O 2022, on découvrait déjà le projet de « vue immersive » de Google Maps. Pour rappel, cette fonction permet de modéliser en 3D plusieurs lieux iconiques et leurs alentours à travers le monde. On nous promet une haute précision dans le rendu puisque l’entreprise s’appuie sur une formidable base de données photo grâce à Street View et aux images prises depuis le ciel.

Les équipes de Google Maps croient beaucoup en ce projet et annoncent que les utilisateurs peuvent découvrir désormais « 250 vues aériennes photoréalistes » de lieux tels que la tour de Tokyo ou l’Acropole en Grèce. Mais à quoi ça sert ? Google explique que cette vue immersive permettra à certains utilisateurs de mieux explorer virtuellement les lieux avant de s’y rendre. Ils peuvent ainsi voir où se garer ou bien repérer l’entrée qu’ils devront emprunter pour entrer dans un monument.

Aussi, la vue immersive affiche des éléments dynamiques comme la météo, le trafic et l’affluence. Autant d’informations qui peuvent aussi être bien utiles avant de se rendre quelque part. Il est même question de « modélisation prédictive » capable de vous dire « à quoi ressemblera une zone demain, la semaine prochaine et même le mois prochain ». Là aussi, l’idée est de vous aider à planifier au mieux votre visite.

La vue immersive de Google Maps permet même d’explorer quels restaurants se trouvent à proximité de tel ou tel lieu touristique pour que vous puissiez même décider à l’avance où manger après votre visite. Toute cette nouvelle expérience sera disponible dans les prochains mois sur Android et iOS, mais uniquement à Londres, Tokyo, New York, Los Angeles et San Francisco dans un premier temps.

Les informations pratiques en réalité augmentée

L’arrivée de la navigation en réalité augmentée sur Google Maps date d’il y a quelques années. Elle fonctionne d’ailleurs même en intérieur. Aujourd’hui, cette option Live View s’enrichit encore un peu plus. Cette fonction qui permet à l’application de voir à travers la caméra de votre smartphone ne se contente plus simplement d’afficher la direction dans laquelle vous devez marcher pour arriver à destination. En effet, vous allez aussi pouvoir lancer des recherches en AR.

Google donne un exemple. « Imaginons que vous vous rendiez sur un marché en plein air et que vous ayez besoin de retirer de l’argent. Avec la fonction de recherche avec Live View, il vous suffit de lever votre téléphone pour lancer une recherche et voir instantanément les distributeurs automatiques de billets dans une zone donnée ». Il en va de même pour repérer des restaurants, des épiceries ou des stations de transport en commun. En réalité augmentée, vous verrez s’afficher les horaires d’ouverture et le niveau d’affluence.

Cette fonction sera disponible dans les prochains mois sur Android et iOS à Paris, mais aussi à Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo.

