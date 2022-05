Google Maps va vous proposer des itinéraires plus écoresponsables

Google avait aussi un mot pour son service de cartographie lors de la Google I/O. Parmi les nouveautés annoncées, la possibilité d'être un peu plus écoresponsable sur Google Maps.

Depuis son lancement en 2004, Google Maps est devenu un incontournable de la navigation à travers le monde avec plus d’un milliard d’utilisateurs. Grâce à son accès gratuit et sa simplicité d’utilisation, il est devenu le réflexe pour de nombreux utilisateurs pour accompagner les itinéraires du quotidien. Lors de la conférence Google I/O, la firme a présenté plusieurs nouveautés pour son service de cartographie.

Des itinéraires plus écoresponsables

Au fil du temps, Google Maps propose de plus en plus d’options pour trouver l’itinéraire qui correspond le mieux à vos besoins. Dernier ajoute en date : une option pour créer des itinéraires alternatifs plus écoresponsables. Il s’agit en fait de trouver l’itinéraire le moins susceptible de consommer du carburant. Pour Google, il s’agit aussi de proposer un itinéraire plus économique dans une période où le prix de l’essence flambe.

Ce service est pour le moment disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, mais Google annonce une extension prochaine en Europe.

Une expérience plus immersive

Google veut trouver une nouvelle façon de mettre à contribution l’énorme masse de données que représente Google Street View et les multiples photos vues du ciel des grandes villes. Pour cela, les équipes de la firme ont conçu une nouvelle méthode pour préparer au mieux ses voyages touristiques avec une nouvelle représentation plus immersive.

Source : Google Source : Google Source : Google

Avec cette vue immersive, vous allez pouvoir observer la vie d’un quartier à plusieurs moments de la journée, pour découvrir quels sont les moments généralement les plus animés. Elle doit aussi permettre de visiter très dynamiquement l’intérieur d’un restaurant ou d’un café. L’idée est vraiment de quasi-visiter en avance un lieu avant de s’y rendre physiquement. Au risque de briser la spontanéité et la surprise qui peuvent aussi faire le sel d’un voyage.

Cette fonction sera d’abord déployée dans quelques villes en 2022, avant de s’étendre à d’autres grandes métropoles. Les premières concernées seront Londres, Los Angeles, San Francisco, Tokyo et New York.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.