La situation de Volkswagen devient vraiment alarmante sur la voiture électrique

La situation de Volkswagen et de ses différentes marques (dont Audi, Skoda et Cupra) ne cesse de se détériorer. En cause : des gros problèmes sur la demande et les moteurs des voitures électriques.

La voiture électrique est un eldorado pour certains (on pense notamment à Tesla et BYD), mais peut être une vision de l’enfer pour d’autres. Le groupe allemand Volkswagen est numéro 3 de la voiture électrique, loin derrière Tesla et BYD, respectivement leader et numéro 2. Mais il pourrait bien perdre sa place face à la montée des autres groupes chinois, surtout avec les nombreux déboires du moment.

On savait que ce n’était vraiment pas la forme pour Volkswagen sur la voiture électrique. Un carnet de commande qui peine à se remplir, des problèmes logiciels qui se multiplient, l’annulation de la construction de nouvelles usines, des propos peu rassurants du patron du groupe, etc. Mais, malheureusement, la situation ne semble pas prête de s’améliorer.

Les électriques compactes Volkswagen sur la sellette

Comme le rapporte le média allemand Handelsblatt, la demande pour les voitures électriques de Volkswagen est tellement faible, que le groupe est obligé de réduire drastiquement la cadence de production à l’usine de Zwickau. La ligne 1, qui produit les Volkswagen ID.3 et Cupra Born a déjà été interrompue pendant deux semaines en octobre. Si la production a depuis repris, les trois équipes (travail en 3×8) se sont transformées en deux équipes (travail en 2×8). De quoi drastiquement réduire la production.

Mais une mauvaise nouvelle n’arrive malheureusement jamais seule. Dans cette même usine, la ligne 2 produit les voitures électriques basées sur la même plateforme (MEB) mais au format SUV. Il s’agit des Volkswagen ID.4, ID.5, et Audi Q4 e-tron. Cette ligne est à l’arrêt total. En cause ? Le nouveau moteur électrique APP550 qui pose de sérieux problème.

Un moteur qui ne tourne pas à plein régime

Le média allemand Handeslblatt nous apprend dans un autre article que Volkswagen ne réussi à produire qu’environ 30 % de ce qui était initialement prévu. Ce problème concerne également les usines d’Emden (Volkswagen ID.7) et de Mlada Boleslav (Skoda Enyaq). En effet, toutes ces voitures électriques doivent recevoir le nouveau moteur, plus performant, qui permet aussi de réduire la consommation.

Il se dit que Volkswagen souhaite conserver la plus grande partie de la production de ce nouveau moteur pour la Volkswagen ID.7, qui vient tout juste d’être lancée commercialement. C’est donc une mauvaise nouvelle pour les autres voitures du groupe qui doivent en profiter, et qui pourraient donc connaître des retards à l’allumage.

Pour en revenir à l’usine de Zwickau, Volkswagen prévoirait d’y produire 230 000 voitures électriques en 2023, pour une capacité de 350 000 unités à l’année. Et tout cela alors que Tesla et BYD cherchent tous les moyens d’augmenter leur production pour augmenter leurs ventes.

L’avenir de Volkswagen en cause ?

Heureusement pour Volkswagen, tout n’est pas si noir : la production du nouveau moteur de la plateforme PPE destinée aux futures Porsche Macan et Audi Q6 e-tron a démarré. Avec toutefois de nombreux mois de retard sur le planning initial.

Pour tenter de garnir à nouveau le carnet de commandes, Volkswagen réalise des baisses de prix (parfois spectaculaires), mais est-ce que ce la suffira ? Il faut dire que la concurrence des nouveaux constructeurs est rude, avec un rapport qualité / prix souvent supérieur au géant historique allemand.

La future Volkswagen ID.2 à moins de 25 000 euros devrait mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais elle arrivera en 2025, après la Renault 5 électrique, elle aussi prévue pour être vendue 25 000 euros, dès 2024.