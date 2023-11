Volkswagen baisse de 10 000 euros le prix de sa voiture électrique ID.4

Alors que les ventes de la Volkswagen ID.4 stagnent, le SUV électrique profite d'une remise de plus de 10 000 euros. L'objectif ? Tenter une remontée face aux voitures électriques de Tesla et notamment la Model Y qui rencontre toujours autant de succès.

Si Volkswagen reste le numéro 3 de l’électrique dans le monde, la firme allemande demeure tout de même très loin derrière les leaders que sont Tesla et BYD. En effet, depuis le début de l’année, la firme allemande n’a vendu que 531 500 voitures électriques, contre plus d’un million du côté de la firme d’Elon Musk.

Un prix en baisse

Il faut dire que le constructeur germanique rencontre en fait pas mal de difficultés, et a du mal à séduire les clients avec sa gamme ID. Pour mémoire, cette dernière est composée des ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz, alors que l’ID.7 va bientôt arriver en concession et que la firme travaille au lancement de son ID.2 qui chassera sur les terres d’une future citadine abordable conçue par Opel, entre autres.

Des projets ambitieux pour la marque, qui fait face à de grandes difficultés. À tel point qu’elle a été contrainte de réduire sa cadence de production, tandis qu’elle envisage de se séparer de plusieurs centaines de salariés en raison des soucis liés à sa filiale Cariad. Bref, la situation est assez inquiétante chez Volkswagen, alors que les ventes de son ID.4 sont en berne. Et ce même si le SUV reste dans le top 10 des voitures électriques les plus vendues en Europe.

À vrai dire, ce dernier est en passe de se faire dépasser par le Skoda Enyaq, son cousin électrique plus abordable et offrant des prestations similaires. Comme nous avions déjà pu le voir lors d’un précédent essai. Mais pas question pour la firme allemande de se laisser faire. Il y a quelques semaines, elle offrait une mise à jour à son ID.4 afin de lui offrir une autonomie et une puissance en hausse. Le tout pour un prix inchangé affiché à partir de 40 335 euros.

Mais cela va-t-il suffire ? Rien n’est moins sûr. C’est pour cela que Volkswagen décide de faire un petit geste pour ses clients, tandis que la firme se refusait à se lancer dans la guerre des prix déclarée par Tesla au début de l’année. En effet, celle-ci lance une opération promotionnelle des plus alléchantes pour son SUV électrique, avec une remise allant jusqu’à 6 850 euros.

Quelles conditions ?

Visible sur son site, cette baisse de prix concerne la version Pro uniquement, et seulement les modèles actuellement disponibles en stock. Pour mémoire, cette déclinaison est celle qui embarque la plus grosse batterie, qui affiche une capacité de 77 kWh. L’autonomie est quant à elle annoncée à 526 kilomètres selon le cycle européen WLTP. La voiture revendique une puissance de 128 kW, ce qui équivaut à 174 chevaux.

À noter que cette version est livrée de série avec un chargeur embarqué de 11 kW tandis que le SUV électrique se recharge à 135 kW en courant continu sur une borne rapide. En ce qui concerne la dotation, cette dernière est plutôt généreuse puisqu’elle inclut notamment l’écran tactile de 10 pouces avec la navigation, la climatisation bi-zone ainsi que le régulateur de vitesse et les sièges avant chauffants.

Il faut désormais compter 45 050 euros pour s’offrir un exemplaire de cette Volkswagen ID.4 Pro, contre 51 900 euros avant la remise. Ce qui permet au SUV électrique de profiter du bonus écologique de 5 000 euros. Il est possible de s’offrir un exemplaire pour seulement 40 050 euros une fois toutes les aides déduites, soit une baisse de plus de 10 000 euros ! À titre de comparaison, la Tesla Model Y démarre à partir de 45 990 euros, bonus non déduit dans sa version standard.

À noter que la version Pure profite également d’une petite remise de 4 000 euros, ce qui lui permet d’être accessible à partir de 35 000 euros une fois toutes les aides déduites, avec le bonus écologique ainsi que la prime à la conversion de 2 500 euros.