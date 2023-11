Moins de 25 000 € pour la prochaine voiture électrique Opel : la guerre des modèles abordables bat déjà son plein

Le patron d'Opel a laissé entendre qu'une nouvelle voiture électrique ultra-abordable située sous la Corsa serait en préparation. Cette dernière devrait coûter moins de 25 000 euros et chassera alors sur les terres de la Volkswagen ID.2 ainsi que de la Citroën ë-C3.

La voiture électrique coûte trop cher. C’est en tout cas l’argument que donnent encore de nombreux détracteurs à cette motorisation. S’il est vrai que le prix représente encore un frein pour beaucoup d’automobilistes, les choses sont tout doucement en train de changer. Il se dit même que la parité avec le thermique devrait arriver d’ici à la fin de la décennie.

Un modèle d’entrée de gamme

Et cela, on le doit à la baisse du coût du lithium, mais pas seulement. En effet, de plus en plus de constructeurs s’intéressent aux voitures électriques très abordables, ce qui devrait finir par tirer les prix vers le bas. C’est par exemple le cas de Renault avec sa R5 E-Tech, qui coûtera cependant un peu plus cher que prévu, mais également de Volkswagen, qui a dévoilé son concept ID.2all. Mais ce ne sont pas les seules marques à se pencher sur la question.

Et pour cause, c’est aussi le cas d’Opel, qui serait actuellement en train de réfléchir à commercialiser sa propre voiture à moins de 25 000 euros. C’est en tout cas ce que laisse penser le patron de la firme allemande, Florian Huettl, qui a pu s’entretenir avec les journalistes du site Carscoops. Ce dernier explique qu' »il y a de la place dans la gamme pour un plus petit modèle » situé sous la Corsa-e.

Pour mémoire, la citadine électrique démarre actuellement à partir de 29 550 euros, bonus écologique de 5 000 euros non déduit. Le constructeur estime que les voitures très abordables devraient fortement se développer dans le futur, puisqu’elles répondent à un besoin des clients. C’est justement ce que nous expliquions dans un précédent article.

Mais que sait-on déjà sur cette prochaine citadine, qui demeure encore très mystérieuse pour le moment ? Selon notre source, cette dernière pourrait reposer sur la plateforme STLA Small développée par le groupe Stellantis et qui fut inaugurée sur la nouvelle Citroën ë-C3 dévoilée quelques jours plus tôt. Celle-ci devrait en effet équiper pas moins de sept nouveaux modèles dans le futur.

Pas moins de 20 000 euros

Cette nouvelle Opel à très bas prix pourrait-elle donc hériter de la fiche technique de sa cousine aux chevrons ? Cela pourrait être tout à fait probable. Pour mémoire, cette dernière embarque une batterie de 44 kWh offrant une autonomie de 320 kilomètres selon le cycle WLTP et pouvant être rechargée en 26 minutes à une puissance de 100 kW. Son moteur électrique revendique quant à lui 113 chevaux.

Bien sûr, il est également possible qu’Opel offre des caractéristiques légèrement différentes à sa citadine électrique, avec par exemple des trains roulants plus fermes. Mais rien n’a encore été confirmé pour le moment, alors qu’il se murmure que cette nouvelle arrivante serait déjà en cours de développement. Mais pour l’heure, aucune date de lancement n’a été annoncée par le constructeur, qui reste assez peu loquace sur le sujet.

Ce nouveau modèle très abordable devrait logiquement aller titiller la Volkswagen ID.2, ainsi que la future citadine à moins de 25 000 euros également prévue par Ford. Sans parler de la Dacia Spring, qui reste actuellement la voiture électrique la moins chère du marché. De son côté, Fiat prévoit également de lancer une Panda nouvelle génération, également à un prix très abordable. Tesla devrait aussi entrer dans la danse avec sa future Model 2.

En revanche, Opel ferme pour le moment la porte à une voiture sous la barre des 20 000 euros comme la future Volkswagen ID.1. Pour le patron de la marque, cela n’est pas envisageable en raison du coût des matériaux, qui reste encore trop élevé.