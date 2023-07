Fiat Panda électrique : elle arrivera en 2024, avec une proposition très intéressante

Fiat prépare activement sa Panda électrique. La présentation devrait avoir lieu dès l'année prochaine.

Sans faire de bruit, Fiat a plutôt bien négocié le virage de l’électrique, avec une Fiat 500e qui rencontre un beau succès. Désormais, le constructeur italien peut s’appuyer sur les synergies du groupe Stellantis pour développer rapidement son offre de modèles zéro émission (à l’échappement). C’est d’ailleurs ce qu’il vient de faire avec le Fiat 600e et la Topolino. Le premier reprend en effet la plateforme CMP du Peugeot e-2008, tandis que la seconde n’est ni plus ni moins qu’une Citroen Ami revisitée.

La Panda électrique pour viser plus large

Fiat travaille maintenant sur un autre chantier d’une importance capitale : le développement d’une Panda électrique. Dans une interview accordée à un Autocar, Olivier François, le patron de la marque, a esquissé les contours de ce modèle. Grâce à ses déclarations, on sait désormais que la nouvelle Panda sera conçue comme une voiture « essentielle », sans chichis. Elle devrait donc s’inscrire dans la continuité de ses devancières et reprendre l’esprit du concept Centoventi de 2019.

La Panda électrique pourrait être légèrement surélevée et afficherait une longueur comparable à celle du 600, de l’ordre de 4 mètres. Fiat prend donc le risque de faire coexister deux modèles au gabarit proche dans sa gamme, avec le risque de cannibalisation des ventes que cela comporte. C’est entre autres pour éviter ce phénomène que la Panda jouera la carte de la simplicité, face à un 600 qui accorde plus d’importance aux petits détails.

Cette approche minimaliste sera en outre plus en phase avec les attentes de certains marchés étrangers et fera de la Panda une voiture à vocation mondiale. D’ailleurs, pour balayer le spectre le plus large possible, Fiat pourrait aussi, dans certains régions du globe, proposer du thermique pour attirer une clientèle rétive à l’électrique.

Plutôt low-cost ou généraliste ?

Il est encore trop tôt pour évoquer l’aspect technique. Au regard du positionnement de l’auto, il ne faut évidemment pas s’attendre à des chiffres extravagants. Par ailleurs, les clientèle visée n’a pas forcément besoin d’une autonomie XXL. Certains constructeurs commencent à en prendre conscience et songent à utiliser des batteries de taille raisonnable à l’avenir. C’est notamment le cas de Dacia, qui fera sans doute ce choix pour sa future Sandero électrique.

En dépit de son caractère ascétique, la Panda électrique ne devrait pas être spécialement bon marché. Elle serait vendue au même tarif qu’une 500 e, avec donc un ticket d’entrée à environ 30 000 euros. Un niveau de prix qui la place en concurrence directe avec la future Renault 5 électrique, par exemple. La Dacia Spring est en revanche bien moins chère.

La présentation de la Fiat Panda électrique serait programmée pour l’année prochaine. La voiture pourrait faire une première apparition en juillet 2024, pour fêter les 125 ans de la marque.

