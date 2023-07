Une nouvelle Citroën Ami ? Non, la Fiat Topolino stylée, pratique et sans permis

Trois ans après son lancement, la Citroën Ami s'offre un voyage en Italie et se transforme en une adorable Fiat Topolino. La citadine électrique dévoile toutes ses caractéristiques techniques, sans surprise identiques à celles de la petite Française.

Il y a trois ans, Citroën levait le voile sur son Ami, un quadricyle léger électrique au design inédit, conçu pour séduire les jeunes conducteurs avec son prix abordable. Le succès a rapidement été au rendez-vous pour la citadine vendue à plus de 30 000 exemplaires depuis son arrivée dans la gamme. À tel point que cela donne des idées à d’autres constructeurs…

Petite Ami italienne

C’est le cas d’Opel, qui a dévoilé sa Rocks-e quelques mois plus tard, mais également de Fiat. La firme italienne a récemment dévoilé quelques images de son inattendue création basée sur l’Ami. Celle-ci porte le nom de Topolino, une appellation qui n’est pas nouvelle et qui rend hommage à la version originelle, commercialisée entre 1936 et 1955.

Mais entre l’ancienne et cette nouvelle arrivante, il n’y en réalité aucun point commun, hormis la philosophie de petite voiture dédiée à la ville. D’ailleurs, Topolino veut dire « petite souris » et est le nom de Mickey en italien. Si la citadine reprend la base technique de la Citroën Ami, elle n’en laisse pourtant rien paraître, puisqu’elle affiche un style totalement différent et quasiment aucun lien de parenté.

Ou presque. Car si sa face avant se veut radicalement différente, avec ses petits feux ronds et ses antibrouillards placés juste en-dessous, le profil se rapproche de celui de l’Ami. Les proportions sont très similaires, avec sa longueur affichée à 2,535 mètres. Sa largeur (1,4 m) et sa hauteur (1,53 m) restent proches des 1,39 et 1,52 mètres de la Citroën Ami. L’empattement est annoncé à 1,73 m.

Comme sa cousine, une seule teinte est proposée, à savoir le Verde Vita, tandis que deux variantes sont disponibles, avec ou sans portes. La version ouverte possède toutefois d’élégantes cordes et celle qui se ferme peut-être personnalisée avec des stickers comme le précise le constructeur italien. À noter qu’il est possible d’ajouter une petite douche pour les excursions à la plage.

Un intérieur élégant et simple

Sans grande surprise, le poste de conduite de la Fiat Topolino est calqué sur celui de la Citroën Ami. L’ensemble est donc très dépouillé et fait la part belle aux matériaux bruts. Un vrai atout pour la citadine, qui peut être nettoyée plus facilement après une journée au bord de la mer par exemple. Si la présentation est très simple, la citadine se veut plutôt bien équipée.

En effet, le communiqué du constructeur italien annonce que sa Topolino peut être personnalisée avec de nombreux éléments, dont un ventilateur USB, une enceinte Bluetooth, une bouteille thermos ou encore des housses de sièges malines. Ces dernières se transforment en effet en serviettes de plage ! Tous ces accessoires sont également de couleur Verde Vita afin d’être parfaitement assortis à la voiture.

Qu’il s’agisse de la version ouverte ou fermée, la citadine électrique est équipée d’une Dolcevita Box, qui consiste en une bande de tissu qui permet de stocker divers objets. Au total, pas moins de 63 litres de rangements sont disponibles à bord de la Topolino, alors qu’il est par exemple possible d’installer une valise cabine entre le conducteur et son passager.

Le conducteur ne pourra pas profiter d’un quelconque écran tactile, bien évidemment. En revanche, il est tout de même assisté par un petit combiné numérique épuré affichant les informations relatives à la conduite. Il faudra donc utiliser son téléphone avec la navigation Waze ou Google Maps en cas de besoin.

À partir de 14 ans

Cette nouvelle Fiat Topolino reprend la base de la Citroën Ami et sa fiche technique. Rien de bien nouveau sous le soleil pour la citadine électrique, qui est en fait considérée comme un quadricyle léger à moteur. Cela signifie qu’elle peut être conduite à partir de 14 ans, sans permis, comme sa cousine, ainsi que les Ligier Myli et autres Microlino Lite.

Sous son capot, un petit moteur électrique de 6 kW, ce qui équivaut à environ 8 chevaux pour un couple de 44 Nm. Celui-ci permet à la voiture d’atteindre une vitesse maximale bridée à 45 km/h pour des raisons de réglementation et passer de 0 à 45 km/h en 10 secondes. Il se murmure que Citroën prévoit une version plus puissante de son Ami. Comme cette dernière, la citadine italienne est également équipée d’une petite batterie de 5,5 kWh.

Celle-ci lui permet d’afficher une autonomie allant jusqu’à 75 kilomètres selon le cycle WMTC. La recharge s’effectue quant à elle en un peu moins de quatre heures sur une prise domestique de 230 volts, tandis qu’elle n’est pas compatible avec la charge en courant continu, tout comme l’Ami.

Il faudra encore patienter avant de connaître la dotation complète de la Topolino, mais elle devrait être assez restreinte. Pour mémoire, la Citroën Ami est livrée de série avec la ventilation ainsi qu’une prise USB. En revanche, elle ne possède aucune aide à la conduite.

Fiat Topolino : prix et disponibilité

Tout juste dévoilée, la nouvelle Fiat Topolino devrait être officiellement lancée d’ici à la fin de l’année, même si on ne connaît pas encore la date exacte. Son prix n’a pas non plus été annoncé, mais il devrait tourner autour des 7 000 euros comme pour l’Ami. Elle devrait être éligible au bonus écologique de 900 euros valable pour les quadricyles légers.

