Google Maps : plus besoin de déverrouiller le smartphone pour suivre un trajet

Google a tenu une conférence à Paris ce mercredi 8 février dédiée à l’intelligence artificielle. La firme a présenté ses nouveautés, notamment du côté de Google Maps. L’application GPS s’enrichit encore un peu plus, au programme : la vue immersive, la fonction de réalité augmentée Live View, une utilisation plus optimisée pour les voitures électriques et des indications en un coup d’œil.

La vue immersive va se déployer plus largement

Présentée lors de la Google I/O l’année dernière, la fonction de « vue immersive » regroupe des photos satellites et les images de Street View pour représenter des bâtiments en 3D directement dans l’application. Par-dessus, des informations s’affichent, « comme la météo, la circulation routière et la fréquentation d’un lieu. » Désormais, on peut voir à quoi ressemble tel ou tel endroit en fonction de la météo (soleil, orage, neige, etc.) grâce à une carte « au fil du temps ». Enfin, la fonction « Immersive View » permet de visiter l’intérieur d’un restaurant, d’un musée, etc. pour savoir à quoi s’attendre avant de s’y rendre.

Google annonce que le déploiement des vues immersives était en cours à Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Mais elle sera disponible dans les prochains mois dans plusieurs nouvelles villes, « dont Amsterdam, Dublin, Florence et Venise. » Comme l’on fait remarquer nos collègues de Numerama, cette déclaration a été faite à Paris, ville qui n’est pas dans la liste des villes qui vont profiter de la vue immersive.

La réalité augmentée revient dans Google Maps

Également présentée il y a quelques mois, la fonction « Live View » de l’application de Google signe le grand retour de la réalité augmentée, après de précédentes tentatives infructueuses. Quoiqu’il en soit, en ouvrant la caméra de son smartphone, les lieux dans le champ de vision verront une fiche Google apparaître, indiquant le nom de l’endroit, le type, la note moyenne, etc.

Selon Google, cette fonction permet de trouver des lieux utiles, « comme des distributeurs automatiques de billets, des restaurants, des parcs ou des arrêts de transport en commun ». Cette fois-ci, Live View est bien disponible à Paris depuis peu, aux côtés de Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Dans les prochains mois, Barcelone, Dublin et Madrid pourront en profiter elles aussi.

Google Maps peut aussi afficher en réalité augmentée des flèches de direction pour se retrouver, par exemple dans un aéroport ou dans un centre commercial. Cette fonction baptisée « Indoor Live View » va couvrir « dans les mois à venir plus de 1 000 nouveaux aéroports, gares et centres commerciaux à Barcelone, Berlin, Francfort, Londres, Madrid, Melbourne, Paris, Prague, São Paulo, Singapour, Sydney, Taipei et Tokyo. »

Consulter un trajet sans déverrouiller son smartphone : c’est désormais possible

Dernière nouveauté du côté des smartphones sur Google Maps, la possibilité de suivre son itinéraire depuis son écran de verrouillage, sans avoir à le déverrouiller. Google Maps affiche la durée estimée du trajet ainsi que les prochaines directions. Plus besoin d’utiliser le mode de navigation, le mode « carte » peut suffire.

Une fonction qui peut être utile, notamment si vous êtes à vélo ou en trottinette électrique et que vous devez regarder votre itinéraire. Si vous portez des gants, impossible d’utiliser l’empreinte digitale. Google indique que si vous empruntez un autre chemin, le trajet sera automatiquement modifié. Les « indications en un coup d’œil » seront, elles aussi, déployées dans les prochains mois sur Android et iOS. D’ailleurs, elles « seront également compatibles avec les Live Activities sur iOS 16.1 ». Si vous êtes propriétaire d’un iPhone 14 Pro ou d’un iPhone 14 Pro Max, ça devrait vous être salutaire.

Petit mot sur le mode de navigation pour les voitures électriques, Google Maps améliore les propositions de pause pour la recharge. L’application ajoute de plus un filtre « recharge ultra rapide » pour avoir les bornes les plus puissantes et précise si des lieux comme des supermarchés disposent de bornes.

