Intelligence Artificielle : Google date une conférence pour « réimaginer la façon dont les gens recherchent »

Google a annoncé une conférence spéciale pour son moteur de recherche. Le sujet de l'intelligence artificielle y tiendra une place centrale au moment où le moteur est menacé pour la première fois depuis le succès de ChatGPT.

Pour la première fois de son histoire, le moteur de recherche Google peut se sentir menacé malgré sa position très importante sur tous les marchés ou presque. L’arrivée de l’intelligence artificielle et ChatGPT en particulier ont montré qu’il était possible d’obtenir des réponses à ses questions sous une meilleure forme qu’une page de liens dont certains sont sponsorisés.

Une attaque à la fois contre la pertinence de Google comme outil, mais aussi de son modèle économique. La firme ne pouvait pas l’ignorer et a sonné rapidement l’état d’urgence.

Aujourd’hui, elle annonce une conférence dédiée à la recherche et à l’IA.

Pas le temps d’attendre la Google I/O

On pensait que Google attendrait le printemps et sa grande conférence Google I/O pour multiplier les annonces autour de l’IA, mais il semble que la firme soit très impatiente de montrer ce qu’elle a dans sa besace.

La firme a en effet invité la presse pour un événement le 8 février à partir de 14H30. Cocorico, l’événement aura lieu à Paris et Frandroid a reçu une invitation.

L’événement de 40 minutes sera également diffusé en direct sur YouTube. Google promet de « réimaginer la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l’information, en rendant plus naturel et plus intuitif que jamais le fait de trouver ce dont vous avez besoin » en utilisant « la puissance de l’IA ».

La conférence devrait concerner le moteur de recherche Google et Google Maps qui sont tous les deux mentionnés dans la description de la vidéo YouTube. La miniature choisie par Google fait aussi apparaitre Google Lens et Google Shopping. On peut s’attendre à des améliorations pour chacun de ces services.

Google doit avancer vite. Son seul rival avec un peu de poids dans le secteur, notamment aux États-Unis, Microsoft Bing, va intégrer l’IA dans son moteur dans les semaines à venir. Microsoft ferait même appel au tout nouveau modèle de langage GPT-4.

