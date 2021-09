Grâce à Google Lens, vous allez finir par oublier Google.com

À l'occasion du Search On 2021, Google a dévoilé les améliorations à venir de Google Lens, montrant sa volonté d'en faire le futur de la recherche.

Notre façon de consommer du contenu change. Tout le contenu, y compris de simples recherches. Peu à peu, l’image et la vidéo remplacent le texte, ce qui se ressent par la prédominance des réseaux sociaux visuels (Instagram, TikTok, YouTube…). Et naturellement, Google souhaite apporter cet état d’esprit à sa principale activité : la recherche.

MUM et Google Lens

Depuis quelques mois, Google n’a qu’un seul mot à la bouche : MUM, pour Multitask Unified Model. Il s’agit en réalité d’un nouvel algorithme pétri d’intelligence artificielle permettant de lier texte et compréhension d’image et de créer des connexions entre différents sujets et concepts afin de donner plus de pertinence à une recherche. Et dans les mois à venir, ces ajouts vont intégrer Google Lens pour permettre des recherches poussées très simplement.

Mais déjà, rappelons ce qu’est Google Lens. Il s’agit d’une application de reconnaissance d’image. Vous pointez un objet avec l’appareil photo de votre smartphone, Google Lens vous donne des informations dessus. Par exemple en capturant un oiseau, vous pourrez savoir de quelle espèce il s’agit.

Maintenant, allons plus loin et ajoutons-y MUM. Vous pouvez alors pointer l’oiseau, demander « qu’est-ce que mange cet oiseau ? » sans même savoir de quelle espèce il s’agit et avoir une réponse personnalisée prenant en compte toutes les particularités de l’animal en question. Sans connaître les termes, il devient alors plus simple d’obtenir une réponse. Google donne également comme exemple la photo d’un dérailleur de vélo et la question « comment réparer cela ? ». Le modèle MUM interprète ce qu’il voit à l’image pour proposer un résultat pertinent. Et les possibilités sont nombreuses.

L’IA au service du consumérisme

À cela, Google ajoute également une dimension consumériste avec une intégration profonde de Google Shopping. Déjà présentée depuis un moment, la fonction « achat » arrive prochainement sur Lens pour iOS. Pointez un objet avec votre appareil photo et vous verrez immédiatement où l’acheter et à quel prix. Cette lampe vous plait ? Photographiez-la et boum, vous voilà déjà à l’ajouter à votre panier sur Ikea ou toute autre enseigne d’ameublement. Google souhaite même aller encore plus loin en proposant à ceux qui sont encore réticents sur les achats en ligne un état des stocks des magasins à proximité.

Mais la reconnaissance d’objet n’est pas nouvelle. Non, l’innovation n’est pas là, mais une nouvelle fois dans l’ajout de MUM à l’expérience. Imaginons que vous voyez une chemise avec un motif qui vous intéresse, mais que vous ne porteriez pas en tant que chemise. Vous pouvez alors demander à Google Lens de trouver « des chaussettes avec le même motif » par exemple, sans avoir à décrire le motif en question. L’intelligence artificielle de MUM va alors analyser le motif et chercher un produit qui correspond à votre recherche.

Lens s’intègre à votre navigateur

Chercher des éléments depuis l’appareil photo de son smartphone va donc, dans les mois et années à venir, devenir de plus en plus simple, mais l’ordinateur n’est pas mort et Google ne souhaite pas se couper d’une large audience. Google Lens va donc s’intégrer à l’avenir à votre navigateur (Chrome) et proposer de prendre une rapide capture d’écran dans une page web pour afficher des résultats dans le même onglet, avec une vue scindée en deux.

Vous avez vu un élément qui vous plait sur une photo Pinterest ? Vous vous demandez ce qu’est cette chose sur une vidéo YouTube ? Lens vous donnera toutes les informations que vous souhaitez !

Seul bémol à tout cela pour le moment : la disponibilité. La plupart de ces nouveautés sont annoncées « dans les prochains mois » (lors d’un entretien avec Frandroid, des porte-paroles de Google ont évoqué 2022), mais essentiellement en anglais, voire aux États-Unis uniquement. Pour que cela arrive en France, il faudra donc certainement patienter encore un moment…