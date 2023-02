Le très prometteur GPT-4 propulserait la nouvelle version de Bing : ce que ca va changer

La nouvelle version de Bing arriverait dans les semaines à venir et serait propulsée par GPT-4.

Microsoft voit dans l’intelligence artificielle son prochain El Dorado. La firme a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI pour intégrer ses outils dans les services de Microsoft.

Au centre de cette stratégie, il y aurait une nouvelle version du moteur de recherche Bing intégrant directement ChatGPT. De quoi représenter un vrai danger pour le géant Google, qui l’a bien compris et a déclenché l’alerte rouge en interne.

On apprend désormais par le média Semafor que Microsoft irait plus loin : l’intégration de l’IA dans Bing se ferait directement grâce à GPT-4.

Les promesses incroyables de GPT-4

Dans les semaines à venir, au mois de mars, Microsoft devrait lancer une nouvelle version de Bing capable de répondre à vos questions grâce à GPT-4.

Aujourd’hui, l’impressionnant ChatGPT utilise une version améliorée de GPT-3, le modèle de langage d’OpenAI lancé en 2020. Il a été entrainé avec 175 milliards de paramètres, un chiffre utilisé pour évaluer grossièrement la qualité d’une IA.

Le passage à GPT-4 prévu pour le début de l’année 2023 par OpenAI est énormément attendu dans le milieu de l’intelligence artificielle.

Cette nouvelle version devrait être beaucoup plus performante que ChatGPT, avec des réponses mieux construites, plus rapides et plus humaines. Pour Bing, le plus important est sans aucun doute la vitesse de création de la réponse. Aujourd’hui ChatGPT peut prendre de nombreuses secondes pour répondre à une question, là où Google est presque instantané pour proposer une page de liens.

D’après certaines rumeurs, GPT-4 serait également entrainé sur une quantité massive de paramètres. On parle parfois de 100 000 milliards de paramètres, contre 175 milliards pour GPT-3. Il faudra attendre l’officialisation d’OpenAI pour en savoir plus.

Restent toutes les questions entourant la nouvelle version de Bing et notamment la capacité de Microsoft à vérifier la qualité des réponses de l’IA. Comme l’indique Numerama, ChatGPT est aussi un menteur patenté.

