Fiat Topolino : on est montés à bord de la version italienne et stylée de la Citroën Ami

Trois ans après la Citroën Ami, c’est au tour de Fiat de lever le voile sur sa version de la citadine sans permis. C’est ainsi qu’est née la Topolino, que nous avons eu la chance de pouvoir découvrir lors de sa première mondiale dans un lieu mythique : le Lingotto, ancienne usine de la marque italienne située à Turin.

Si les voitures électriques restent toujours plus chères que leurs équivalents thermiques, les constructeurs travaillent cependant à concevoir des alternatives plus abordables. C’est dans ce contexte qu’est née il y a trois ans déjà la Citroën Ami, une citadine électrique affichée à seulement 6 000 euros à son lancement. Depuis, son prix a légèrement grimpé, mais elle reste toujours l’une des voitures zéro-émission (à l’échappement) la plus abordable du marché à l’heure actuelle. Et le succès est au rendez-vous, alors que plus de 30 000 exemplaires ont déjà été écoulés depuis son arrivée sur le marché.

Ce qui semble avoir donné des idées à d’autres constructeurs du groupe Stellantis. D’abord Opel, qui a dévoilé sa Rocks-e un peu plus tard, puis Fiat. Il y a quelques semaines, la firme italienne publiait en effet les premières images de son quadricycle électrique, qui prend le nom de Fiat Topolino. Ce dernier n’a pas été choisi au hasard, puisqu’il rend hommage à la voiture éponyme lancée dans les années 1930 et signifie « petite souris » en Italien.

Dire qu’il va bien à cette nouvelle arrivante serait donc un doux euphémisme. Mais se contente t-elle d’être une simple Citroën Ami recarrossée ? Pour le savoir, nous avons eu la chance de pouvoir monter à son bord sur la piste du mythique Lingotto, ancienne usine historique de la marque italienne.

Pas qu’un nouveau logo

Certaines mauvaises langues diront que cette nouvelle Fiat Topolino n’est qu’une simple Citroën Ami rebadgée. Certes, les deux citadines partagent la même base technique, comme nous allons le voir un peu plus tard. Mais elles possèdent tout de même de nombreuses différences, qui se voient bel et bien à l’œil nu. Et il faudrait faire preuve d’une sacrée mauvaise foi pour ne pas l’admettre.

Et pour cause, les équipes en charge du design de Fiat ont fait un important travail sur le dessin de la petite voiture électrique, qui s’offre un tout nouveau visage. Ce dernier semble plutôt s’inspirer de la première génération de la Fiat 500 que de la Topolino originelle, mais le principal est que ce soit réussi.

Nous retrouvons deux petites optiques rondes, qui surplombent deux autres feux de plus petite taille. Le bouclier a également été retravaillé par les designers afin qu’il ne ressemble en rien à celui de l’Ami. De profil, la silhouette est évidemment identique entre les deux voitures, avec des portes qui s’ouvrent dans le sens opposé. Cela peut être très déroutant, mais ce n’est pas une erreur, cela a été fait pour réduire le nombre de pièces, afin de faire des économies. Mais si la partie arrière de l’Ami est strictement identique que l’avant, ce n’est pas le cas sur la Topolino.

Celle-ci profite en effet de feux différents, et peut être équipée d’un petit porte-bagages permettant d’installer une valise cabine par exemple. On note également la présence de jantes spécifiques, qui lui donnent un petit côté rétro très séduisant, et qui contribuent à rendre la voiture encore plus adorable.

Il est possible de choisir parmi deux versions, une avec un toit dur et des portes et une autre décapotable et dont les ouvrants sont remplacés par des cordes. Notre préférence ira à cette dernière, qui ressemble plus que jamais à une adorable voiture de plage. Sans surprise, les dimensions de cette Fiat Topolino sont strictement identiques à celle de la Citroën Ami, avec une longueur de 2,535 mètres pour 1,40 mètre de large et 1,53 mètre de haut. Enfin, une seule teinte est disponible dans le catalogue, à savoir le Verde Vita, qui lui va plutôt bien selon nous.

Un poste de conduite très dépouillé mais malin

Après avoir fait un petit tour du propriétaire de l’extérieur de cette Fiat Topolino, il est maintenant temps d’aller voir ce qu’il se passe à l’intérieur. Bien sûr, vous ne serez pas surpris d’apprendre que le constructeur a gardé tous les attributs de la Citroën Ami, afin là encore de conserver la philosophie de la voiture, tout en réalisant des économies. Résultat, et si vous n’avez encore jamais eu l’occasion de monter à bord de la citadine aux chevrons, vous verrez que le confort n’est pas le point fort de cette nouvelle arrivante.

Les sièges sont en plastique dur, mais pas besoin non plus de prévoir un petit coussin qui vous voulez préserver vos fesses et votre dos, puisque la firme italienne a équipé l’assise d’un petit coussin ainsi que d’un léger rembourrage sur le dossier. Ce n’est certes pas ce à quoi nous a habitué Fiat avec sa 500e, entre autres, mais on salue l’effort. Surtout que cette voiture reste avant tout une pure citadine, uniquement destinée aux très courts trajets.

On notera également que le siège passager est fixe, ce qui laisse une grande place pour les jambes. Un vrai atout dans cette voiture au petit gabarit.

Celle-ci cache également un petit secret. Il est en effet possible d’installer une valise cabine devant le passager, grâce à un compartiment dédié. De quoi offrir un semblant de polyvalence à la citadine électrique, qui offre pas moins de 53 litres de rangements dans son poste de conduite. On aime tout particulièrement la Dolcevita Box, une large bande de tissu à rayures qui permet de stocker divers objets, tandis qu’un emplacement est prévu pour installer une enceinte portable. Si l’habitacle reste très dépouillé, il se montre un peu plus exotique que celui de l’Ami et sent bon l’Italie et les vacances à la mer.

La Topolino sera d’ailleurs particulièrement à son aise sur les côtes, puisque son intérieur est intégralement réalisé en plastique dur. Si cela n’est pas très flatteur à l’œil ni au toucher, c’est en revanche très pratique en cas d’excursions à la plage. Le nettoyage est en effet facilité, d’autant plus que les tapis sont aussi en plastique.

Enfin, la citadine italienne possède un petit truc en plus par rapport à l’Ami : une douche intégrée, dont la taille du réservoir n’a cependant pas encore été dévoilée par le constructeur.

Infodivertissement : le minimum syndical

Aujourd’hui, il est difficile de trouver une voiture sans écran tactile, alors que cet équipement est devenu la norme au fil des années. Oui, mais voilà, cet accessoire coûte tout de même cher et fait grimper le prix des véhicules qui en sont équipés. C’est pour cela que Citroën avait fait le choix de ne pas en équiper son Ami. Et en toute logique, Fiat a suivi la stratégie de la firme aux chevrons, afin là encore de proposer la voiture la moins chère possible et de ne pas augmenter les coûts de développement.

Vous ne trouverez donc pas le moindre écran dans cette voiture, et il faudra vous aider de votre smartphone pour profiter de la navigation via Waze et Google Maps, qui seraient actuellement en train de fusionner. Un support pour téléphone est justement prévu à cet effet.

Pour écouter votre musique, pas de haut-parleurs, mais il est possible d’acheter une enceinte parmi les nombreux accessoires officiels proposés par le constructeur. Cela n’est pas sans nous rappeler le concept Citroën Oli, qui propose aussi des supports pour en installer une selon le souhait du conducteur. Et à vrai dire, c’est très bien comme ça, puisque cela rend ce poste de conduite plus intuitif encore.

Cependant, la citadine électrique se dote d’un petit combiné numérique, qui détonne presque dans ce poste de conduite très sobre et sans la moindre trace de technologie. Nous n’avons malheureusement pas encore pu tester ce dernier, mais il devrait être identique à celui de l’Ami, affichant le niveau de charge ainsi que la vitesse.

À noter que la voiture est équipée d’une prise USB-C située près des boutons de la boite de vitesse afin de recharger son téléphone lors des trajets du quotidien. L’ensemble est pratique et bien pensé, et l’on n’en attend de toutes façons pas beaucoup plus d’une voiture avec ce positionnement low-cost.

Motorisation, autonomie et recharge

Vous ne serez évidemment pas surpris d’apprendre que cette nouvelle Fiat Topolino reprend la base technique de la Citroën Ami. Elle est propulsée par un petit moteur électrique de seulement 8 chevaux pour un couple tout aussi riquiqui de 44 Nm. Des caractéristiques qui la font rentrer dans la catégorie des quadricyles légers et qui lui permettent de pouvoir être conduite dès 14 ans, sans permis de conduire. Sa vitesse maximale est bridée à 45 km/h et elle réalise le 0 à 50 km/h en une dizaine de secondes. Une version plus puissante est-elle prévue ? Rien n’est à exclure, alors que cette possibilité serait étudiée par Citroën.

Avec sa petite batterie lithium-ion de 5,4 kWh, cette nouvelle arrivante dans la gamme de Fiat affiche bien évidemment une autonomie assez faible, affichée à 75 kilomètres selon le cycle WMTC.

La recharge s’effectue quant à elle uniquement en courant alternatif et demande un peu moins de quatre heures sur une prise domestique de 230 volts, à une puissance de 2,3 kW. Comme sa cousine française, elle n’est pas compatible avec la charge en courant continu sur des bornes plus rapides.

Prix et disponibilité

Pour l’heure, Fiat n’a pas encore annoncé de date exacte pour le lancement en concessions de sa nouvelle Topolino, mais elle devrait arriver d’ici à la fin de l’année. Il sera possible de l’acheter dans les showrooms de la marque, bien évidemment, mais également en ligne, via un processus ultra-simplifié en quelques clics seulement. Si les prix ne sont pas encore connus avec précision, la firme italienne précise que la citadine électrique sera située sous la barre des 10 000 euros.

Nul doute que le tarif sera légèrement au-dessus des 7 790 euros de la Citroën Ami. Mais une chose est sûre, le petit quadricycle léger sera éligible au bonus écologique de 900 euros. Cette nouvelle arrivante rivalisera frontalement avec l’Ami bien sûr, mais également avec la nouvelle Ligier Myli,que nous avons essayé il y a peu, ainsi que la Microlino Lite, entre autres. Plusieurs accessoires seront proposés en option, dont un sac de voyage, une gourde isotherme ou encore un ventilateur USB.