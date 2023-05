La Citroën Ami se métamorphose avec cette Fiat Topolino sans permis et électrique

Fiat vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique sans permis : la Topolino. Elle reprend la base technique de la Citroën Ami, avec une look néo-rétro, clairement inspiré de la Fiat 500 originelle.

Les voitures sans permis (VSP) ont le vent en poupe, surtout depuis l’arrivée de l’ovni Citroën Ami, la voiture sans permis électrique qui a clairement dépoussiéré le marché. Elle n’est pas seule, puisque Aixam propose des modèles électriques sans permis, tout comme Ligier avec sa nouvelle Myli que nous avons pu essayer un peu plus tôt.

Fiat Topolino : la Fiat 500 à l’honneur

La Citroën Ami est également déclinée en version Opel, répondant au nom de Rocks-e. Et voilà qu’une troisième cousine arrive chez Stellantis, grâce à Fiat cette fois-ci. Voici donc la Fiat Topolino, présentée très succinctement dans un communiqué de presse. Le nom n’est pas choisi au hasard, puisque la toute première Fiat 500 essence des années 30 était nommé ainsi.

Mais cette Fiat Topolino tourne totalement le dos au moteur à combustion interne, qu’il soit essence ou diesel. Fiat ne donne pas de détail, si ce n’est qu’il s’agit d’un quadricyle tout électrique. À n’en pas douter, la Fiat Topolino reprend la fiche technique de la Citroën Ami.

La Citroën Ami à l’italienne

Ce qui se traduirait, dans les faits, par un moteur de 9 kW (12 ch) pour une vitesse bridée à 45 km/h et une autonomie de 75 km. Mais il faudra encore attendre, puisque Fiat n’a dévoilé aucun chiffre. On ne connaît ainsi pas le prix ni la date de commercialisation.

On espère toutefois qu’il ne s’agit pas d’une édition limitée (à l’image de la Citroën My Amy Buggy), mais il ne semble pas. Fiat annonce ainsi une « son lancement prochain » afin « développer cette mobilité durable« . Elle devrait donc être produite en masse.

Son design ne passera clairement pas inaperçu, avec son toit ouvrant, l’absence de portières (remplacées par des cordes) et des accents de tissus contrastés sur la planche de bord. La couleur pastel (vert turquoise) et les enjoliveurs ajoutent un cachet vintage à la petite voiture. Sa face avant laisse clairement penser à la nouvelle Fiat 500 électrique. Elle devrait plaire, et on espère que Fiat proposera des portes en option, pour les régions moins ensoleillées que l’Italie.

