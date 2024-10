Fiat Topolino à 59 euros par mois : est-elle une meilleure affaire que la Citroën Ami ?

La petite voiture électrique sans permis de chez Fiat, la Topolino, fait tourner les têtes avec son look délicatement néo-rétro. Disponible à 59 euros par mois, la nouvelle petite italienne pourrait bien faire de l’ombre à la Citroën Ami, nettement moins avantagée esthétiquement. On compare leurs offres de location.

Citroën n’aurait jamais pensé rencontrer un tel succès avec son petit quadricycle à moteur, la Citroën Ami. À la base conçue pour les flottes d’auto-partage, ce modèle a trouvé son salut auprès des jeunes (la voiturette est accessible à partir de 14 ans), mais aussi des moins jeunes à la recherche d’un petit modèle pour vadrouiller en milieu urbain.

Il n’y a qu’à voir devant les lycées le nombre de Citroën Ami parfois garées pour se rendre compte du succès de l’auto. Évidemment, un tel succès a donné des idées à Stellantis. Ce modèle a ainsi été décliné chez Fiat et cela a permis de redorer une appellation mythique, en l’occurrence celle de la Topolino.

Et pour ce faire, Fiat a mis les petits plats dans les grands. Pas question de faire un copié/collé de l’Ami, la Topolino a un style à part, avec un look nettement plus avantageux que l’Ami. La petit italienne n’est, en plus de ça, pas beaucoup plus chère que sa cousine française, de quoi sûrement faire hésiter les clients de ce type d’engin.

Ce petit « quadricycle léger à moteur » ne nécessite pas de permis de conduire, en tout cas pas de permis B, mais le permis AM (qui nécessite sept heures de formation), anciennement appelé BSR, est accessible à partir de 59 euros par mois. Alors certes, ça peut paraître beaucoup face à la Citroën Ami qui débutait à 19,99 euros par mois en 2022 (et toujours en 2024 avec un gros apport), mais les conditions ne sont pas aussi les mêmes !

La Fiat Topolino proposée à 59 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Bon, pour la Fiat Topolino de toute façon, il n’y a pas de finition. Il s’agit d’une version unique avec les mêmes caractéristiques techniques que l’Ami.

Alors si, vous aurez le choix, mais uniquement pour savoir si vous voulez des portes, ou non ! Il est possible de choisir parmi deux versions, une avec un toit dur et des portes et une autre décapotable et dont les ouvrants sont remplacés par des cordes. Sur cette dernière, la citadine italienne possède un petit truc en plus par rapport à l’Ami : une douche intégrée ! Idéale pour la plage.

Pour mémoire, la dotation de série inclut la teinte Verde Vita, les enjoliveurs vintage, le porte-bagage ainsi que les rétroviseurs chromés. À bord, la citadine est livrée avec un support pour smartphone et des tapis de sol, entre autres.

Capable de parcourir jusqu’à 75 kilomètres avec une seule charge, la batterie lithium-ion bénéficie d’une capacité de 5,5 kWh (5,13 kWh utiles). Fiat annonce un temps de recharge de 3 heures sur une prise domestique classique ou avec un adaptateur type 2. La batterie n’est pas amovible, impossible donc de la ramener à la maison pour pouvoir la recharger, comme c’est le cas sur certains scooters électriques.

La Topolino bénéficie d’un petit moteur de 6 kW (soit environ 8 chevaux) pour mouvoir ses 485 kilos, batterie comprise. La vitesse maximale est limitée à 45 km/h.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Fiat Topolino ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 5 000 kilomètres par an, soit 15 000 km au total. Fiat indique que l’offre à 59 euros par mois est soumise à un premier loyer de 900 euros, bonus écologique de 900 euros non déduit, ce qui revient à zéro quand il l’est.

La Topolino n’étant pas une voiture, elle ne bénéficie donc pas du bonus écologique que nous connaissons habituellement, à savoir 4 000 euros pour une voiture à moins de 47 000 euros. La Fiat Topolino ayant une puissance de 6 kW, elle entre donc dans la règlementation suivante :

Puissance maximale nette du moteur égale à 2 kW (règlement UE 168/2013) ou 3 kW (directive 2002/24/CE)

Le montant de l’aide est de 250 euros par kWh d’énergie de la batterie sans dépasser 27 % du coût d’acquisition TTC augmenté du coût de la batterie si elle est louée. Le montant est plafonné à 900 euros.

Combien vous coûtera la LLD de la Fiat Topolino ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Topolino vous coûtera 2 124 euros. Fiat affiche son quadricycle à partir de 9 890 euros sur son site, bonus écologique de 900 euros non déduit. Cela nous donne, une fois les déductions faites, un modèle affiché au prix catalogue à 8 990 euros, soit 2 990 euros plus cher que la Citroën Ami à son lancement (depuis, son prix a évolué et est passé à 7 990 euros). C’est aussi 800 euros de plus que la Citroën Ami Tonic qui est un peu moins austère que l’Ami de base.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 23,6 % du prix du modèle. C’est globalement moins que la décote sur trois ans pour ce type de véhicule, notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer votre Fiat Topolino à la fin du financement.

Comme pour les voitures, attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution, même si la Topolino est essentiellement faite à partir de plastique et de matériaux plutôt résistants dans l’ensemble, puisqu’elle était avant tout destinée à l’auto-partage.

Les éléments à retenir

La Fiat Topolino est un engin très intéressant sur le plan financier. En effet, en LLD ou en LOA sur 36 mois, vous ne payez généralement pas 23,6 % du prix de l’auto comme c’est le cas sur la Topolino, mais plus autour de 30 à 35 %, voire même plus pour certains modèles.

En fait, cela s’explique par la très forte valeur résiduelle de la petite Fiat. Pour rappel, la valeur résiduelle, c’est la valeur estimée du véhicule à la fin d’une période donnée, généralement à la fin d’un contrat de leasing ou de location longue durée (LLD). C’est la somme que la voiture vaudra après une période d’utilisation, souvent entre 2 et 5 ans. Cette valeur est essentielle pour calculer les mensualités dans les contrats de leasing ou pour estimer la perte de valeur lors de la revente d’un véhicule.

Voici quelques éléments qui influencent la valeur résiduelle :

Marque et modèle : Certains véhicules conservent mieux leur valeur avec le temps. Les voitures fiables et populaires ont souvent une meilleure valeur résiduelle. Kilométrage : Plus le kilométrage est élevé, plus la valeur résiduelle diminue, car l’usure est plus importante. État général : Un véhicule bien entretenu, sans accidents majeurs, garde une meilleure valeur. Technologie : Les voitures équipées de technologies actuelles peuvent conserver leur valeur mieux que celles qui deviennent rapidement obsolètes. Offre et demande : Si le modèle est très demandé, sa valeur résiduelle sera plus élevée.

Et justement, le point 5 est sans doute le plus important concernant la Topolino, car au vu du succès rencontré sur les modèles neufs, il le sera sûrement aussi sur le marché de l’occasion. En effet, ces véhicules sont susceptibles d’avoir 3, 4, 5, voire même beaucoup plus de vies.

D’une part, du fait de leurs conceptions, ils sont relativement peu soumis aux dégradations. Pour le dire plus vulgairement, cette auto n’est qu’un énorme bloc de plastique sans trop de technologies embarquées. De ce fait, c’est moins cher à réparer, mais aussi beaucoup plus solide que de la tôle ou de l’aluminium.

L’autre avantage, c’est que pour les jeunes, ce genre de voiture ne se garde que 3 ou 4 ans, dans l’optique où le client achète son auto dès 14 ans. Ensuite, ce sera l’âge du permis, et le passage à une vraie voiture pour aller cette fois-ci un peu plus loin que le champ d’action limitée de ces petites voiturettes.

Même si les prix de façade de ces petites voitures se sont envolées au vu du succès rencontré par la Citroën Ami (il faut compter quasiment 10 000 euros, sans bonus !), il reste de la marge à Stellantis et ses petits quadricycles à moteur puisque la concurrence, à commencer par les Aixam électriques et Ligier Myli, sont plus onéreuses.

À 59 euros par mois, sans apport, cette petite Topolino est globalement loin d’être une mauvaise affaire, surtout qu’elle profite du bonus écologique dont elle dispose pour s’affranchir d’apport.

