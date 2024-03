La Citroën Ami devient encore plus accessible avec cette nouvelle version

Acheter une voiture quand on est en situation de handicap, c'est souvent le parcours du combattant pour trouver le bon produit adapté à ses vrais besoins. Citroën propose aujourd'hui une alternative très intéressante avec son Ami, qui permet en plus aux personnes handicapées de se passer de permis de conduire.

Faciliter la vie des personnes en situation de handicap, tel est l’objectif de Citroën avec cette nouvelle version de l’Ami baptisée « Ami for All ». L’objectif de la firme aux chevrons : faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.

Après sa présentation en juin 2023, le prototype Citroën « Ami for All » est désormais disponible à la commande.

La Citroën Ami en quelques chiffres

Rappelons que la Citroën Ami est à ranger du côté des « quadricycles légers à moteur ». Elle ne nécessite pas de permis de conduire, en tout cas pas de permis B, mais le permis AM (qui nécessite sept heures de formation), anciennement appelé BSR. La Citroën Ami est ainsi disponible pour les personnes âgées d’au moins 14 ans.

Techniquement, rien ne change. Capable de parcourir jusqu’à 75 kilomètres avec une seule charge, la batterie lithium-ion de la Citroën Ami bénéficie d’une capacité de 5,5 kWh (5,13 kWh utiles). Citroën annonce un temps de recharge de 3 heures sur une prise domestique classique ou avec un adaptateur type 2.

La batterie n’est pas amovible, impossible, donc de la ramener à la maison pour pouvoir la recharger, comme c’est le cas sur certains scooters électriques. La Citroën Ami bénéficie d’un petit moteur de 6 kW (soit environ 8 chevaux donc) pour mouvoir ses 485 kilos, batterie comprise.

Petite mais rudement pratique

Les secrets de cette Ami un peu spéciale résident dans son adaptabilité. Conçue en collaboration avec PIMAS, le spécialiste des aménagements PMR, c’est toute une gamme de solutions sur mesure pour répondre aux besoins individuels des clients en fonction de leur handicap qui a été développé.

Par exemple, les ingénieurs ont réalisé une ouverture de porte élargie à 90 degrés et une tablette rétractable. Ainsi, l’Ami for All permet un transfert autonome depuis un fauteuil roulant vers le siège conducteur en quelques minutes seulement.

Autre élément parfois contraignant pour les personnes en situation de handicap : le stockage du fauteuil. Deux options sont proposées : le fauteuil peut être rangé à l’avant, avec les roues démontées et fixées dans un espace dédié, ou à l’arrière sur un porte-bagages spécialement conçu, libérant ainsi l’espace passager.

Pour la conduite aussi, tout a été simplifié. Avec une boule au volant pour une préhension aisée et un levier mécanique intuitif pour gérer l’accélération et le freinage. Un parcours d’achat simplifié, mais des transformations pas données Citroën a même été plus loin en simplifiant le parcours client avec un accompagnement personnalisé à chaque étape. Les clients peuvent commander leur véhicule sur le site dédié de Citroën Ami, où un opérateur dédié les guidera tout au long du processus. En collaboration avec PIMAS, les clients peuvent personnaliser leur véhicule selon leurs besoins spécifiques. Pour un coût de 3 600 euros, les clients peuvent commander un pack comprenant diverses adaptations, telles que le combiné accélérateur/frein au plancher mécanique, l’ouverture de porte élargie, et d’autres options personnalisables. La transformation du véhicule est réalisée en France, avec une garantie de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre, ainsi qu’une assistance 24h/24, 7j/7 pendant deux ans. En ajoutant ces transformations, l’Ami ne devient pas donné, elle qui coûte, de base 7 990 euros hors éventuelles aides.