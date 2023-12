Voici la plus grande réserve de lithium au monde : les voitures électriques peuvent souffler

Un immense gisement de lithium pouvant alimenter 375 millions de voitures électriques a récemment été découvert aux États-Unis. De quoi nous faire oublier les risques de pénurie de batterie, et faire chuter encore plus le prix des voitures électriques.

On le sait, les ventes de voitures électriques ne cessent de progresser, puisque leur part de marché a dépassé les 20 % en Europe. Et cela n’est pas encore terminé, puisque de nouveaux constructeurs font leur arrivée, venus notamment de Chine. Oui mais voilà, cette hausse des ventes va de pair avec une augmentation de la demande en lithium.

Un incroyable gisement

Et pour cause, l’immense majorité des batteries équipant les voitures électriques ont besoin de ce matériau, dont l’extraction est difficile et énergivore. Ce qui pousse les constructeurs à travailler au développement de la batterie solide, aussi la batterie sodium, qui n’en contient pas du tout. Car la hausse de la demande ferait peser un risque de pénurie, alors qu’une récente étude allemande tirait la sonnette d’alarme. Mais dans la réalité, la situation serait en fait nettement moins inquiétante.

En effet, il existe de nombreux gisements de lithium un peu partout dans le monde, et un nouveau vient tout juste d’être découvert. Ce dernier est situé dans le lac de Salton, en Californie. Et une récente étude publiée par le ministère de l’Énergie aux États-Unis vient de révéler avec précision la capacité en lithium de cette réserve. Et elle est pour le moins impressionnante !

Les chercheurs ont estimé que ce gisement pourrait alimenter pas moins de 375 millions de voitures électriques en permettant la production de 3 400 kilotonnes de lithium. Autant dire que cela permettrait de répondre très largement à la demande grandissante, puisque l’Agence Internationale de l’Énergie (IAE) estime que 130 millions de voitures électriques seront sur les routes dans le monde entier d’ici à 2030.

Autant dire qu’il y a une très grosse marge, alors que d’autres immenses gisements ont récemment été découverts un peu partout dans le monde. L’un d’eux vient d’être mis au jour entre le Nevada et l’Oregon et pourrait permettre de produire pas moins de 120 millions de tonnes de lithium prêt à être utilisé dans les batteries LFP (lithium – fer – phosphate). Une technologie de plus en plus plébiscitée, car moins coûteuse.

Un avenir prometteur

En plus de changer la donne pour l’industrie automobile, le gisement du lac de Salton pourrait également rendre les États-Unis autosuffisants et réduire leur dépendance à la Chine. De plus, celui-ci permettrait de faire revivre cette zone dite « morte », connue pour ses sécheresses et sa salinité trop élevée, qui a causé la mort des poissons vivant dans ses eaux. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle apportée par cette découverte.

En effet, ce nouveau réservoir de lithium, qui serait le plus grand au monde, pourrait aider à faire encore chuter le coût de ce matériau. Ce dernier est déjà en baisse constante depuis quelques années, ce qui a un impact direct sur le prix des voitures électriques. Ainsi, les constructeurs pourraient vendre ces dernières moins chères, sans rogner sur leurs marges. Ce qui aidera les VE à atteindre la parité avec le thermique.

Car pour mémoire, la batterie est l’élément le plus coûteux sur une voiture électrique, représentant environ 40 % de son prix total. Autant dire qu’il est primordial que le coût du lithium baisse, en attendant le développement de solutions alternatives, solides ou au sodium. Heureusement, de nombreux autres gisements ont récemment été découverts, comme celui situé en Belgique avec une capacité suffisante pour produire 25 000 voitures électriques par an.

En Inde, un autre réservoir de 5,9 millions de tonnes a été mis au jour en début d’année, tandis que l’entreprise Lithium de France va exploiter un nouveau gisement en Alsace. De quoi réduire là encore la dépendance à la Chine, alors que l’Union européenne a dévoilé des mesures allant également dans ce sens.