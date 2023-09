Les voitures électriques font bien mieux que les diesel, la preuve avec ces chiffres

Pour la toute première fois, la part de marché des voitures électriques dépasse la barre des 20 % en Europe. De plus, cette motorisation bat une seconde fois dans l'année les modèles diesel, qui sont en légère baisse. Les hybrides rechargeables voient aussi leurs immatriculations légèrement chuter.

Si les détracteurs de la voiture électrique lui opposent encore de nombreux arguments, ces derniers sont de moins en moins valides. C’est par exemple le cas de l’autonomie, du prix, et même du recyclage des batteries. Et ce même si l’on sait que cette motorisation n’est pas encore parfaite sur le plan environnemental. Quoi qu’il en soit, cette dernière rencontre un succès grandissant.

Un nouveau cap symbolique

Ce fut déjà le cas en France, où les ventes de voitures électriques ont dépassé celles des diesel depuis le de décembre 2022. En juin, on s’attendait à avoir la même chose à l’échelle européenne, et cela devint rapidement une réalité. Pour la toute première fois de l’Histoire, il s’est vendu plus d’autos électriques que de diesel sur le Vieux Continent au début de l’été.

Une performance qui vient tout juste d’être reproduite, pour la 2ème fois, donc depuis le début de l’année. C’est en tout cas ce que nous annonce l’ACEA, qui n’est autre que l’organisation réunissant tous les constructeurs automobiles en Europe. Dans un communiqué, cette dernière détaille les immatriculations de voitures neuves sur le Vieux Continent.

Et la première bonne nouvelle, c’est que ces dernières augmentent légèrement, de l’ordre de 17,9 % depuis le début de l’année. Un chiffre qui inclut toutes les motorisations. Mais ce qui nous intéresse ici le plus, c’est évidemment ce qui concerne l’électrique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa progression est plus que prometteuse. Et pour cause, la part de marché de ces dernières a fortement progressé.

Elle a dépassé pour la première fois la barre 20 % au mois d’août, pour atteindre les 21 %. À titre de comparaison, la part de marché de cette motorisation était de seulement 11,6 % au mois d’août dernier à l’échelle européenne également. Une belle progression, que l’on doit sans aucun doute au succès de la Tesla Model Y.

Un succès grandissant

En effet, la firme américaine a vu ses ventes grimper de 242 % par rapport à l’an dernier en Europe, notamment grâce à son SUV électrique, et aux fortes baisses de prix. De quoi faire frémir ses concurrents, tandis que ces derniers doivent aussi faire face à une arrivée massive de marques chinoises. On pense notamment à MG, dont la MG4 a été vendue à 5 890 unités en juillet dernier en Europe.

La compacte électrique dépasse alors la Tesla Model 3 ainsi que la Dacia Spring malgré un prix inférieur pour cette dernière. En revanche, on note également que les ventes de voitures hybrides rechargeables ont légèrement grimpé au mois d’août par rapport à l’an dernier, avec une hausse de 5,5 %. Cependant, leur part de marché est en baisse, passant de 8,5 % l’an dernier à 7,4 % en 2023. Une bonne nouvelle, puisque cette motorisation serait nocive pour l’environnement.

C’est un peu la même tendance pour l’essence, dont la part de marché continue de baisser pour passer de 38,7 % l’an dernier à 32,7 % au mois d’août 2023. Et ce malgré une légère augmentation des immatriculations. Cela s’explique par le succès grandissant de l’électrique, qui prend de plus en plus de place dans les chiffres de vente. Et cela devrait encore se poursuivre, tandis que l’offre ne cesse de s’étoffer et que les prix baissent.

Cela devrait encore s’accroître au fil du temps, alors que le lithium a fortement chuté. Cependant, le bonus anti-voitures chinoises devrait quelque peu changer la donne, rebattant les cartes des immatriculations. Ce qui va inciter certaines marques comme BYD et MG à fabriquer leurs voitures sur le Vieux Continent. Avec une hausse des prix à prévoir pour certains modèles.