Tesla domine les voitures électriques en Europe, mais attention à cette marque chinoise qui muscle son jeu

Avec plus de 11 300 exemplaires immatriculés, la Tesla Model Y reste la voiture électrique la plue vendue en Europe. Mais la firme doit tout de même rester sur ses gardes, face à MG qui continue de gagner du terrain face aux constructeurs bien implantés sur le territoire.

Qu’elle semble lointaine l’époque où Tesla était au bord de la faillite, sauvée par l’arrivée d’une Model 3 providentielle dévoilée en 2017 et qui devint quelques années plus tard la voiture électrique la plus vendue au monde. Mais désormais, la vraie star de la marque, c’est la Model Y, arrivée sur le marché en 2020.

Des ventes qui progressent encore

Et pour cause, le SUV a rapidement su séduire les clients, à tel point qu’il prit l’an dernier la première place du podium des autos les plus immatriculées en Europe. Mais le constructeur a fait encore plus fort au premier trimestre, en faisant de sa Model Y la voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues.

Si cette performance n’a pour l’heure pas été renouvelée, le constructeur américain reste toujours en tête du classement européen. Celui du mois de juillet vient en effet d’être dévoilé par le cabinet spécialisé Jato, et c’est sans surprise le SUV qui reste encore sur la plus haute marche du podium. Et ce après que la Model Y devienne le véhicule le plus immatriculé sur le Vieux Continent depuis le début de l’année.

Ce dernier a totalisé pas moins de 11 317 ventes le mois dernier, soit une hausse totalement incroyable de 557 % par rapport à la même période l’an dernier. En cause notammente la forte chute de prix opérée à plusieurs reprises. Ce qui lui permet d’être éligible au bonus écologique de 5 000 euros, comme sa petite soeur la Tesla Model 3. Cette dernière reste cependant en retrait, puisque seulement 5 676 unités ont été vendues sur la même période.

Cependant, il faut noter que ces chiffres doivent être pris avec précaution. Et pour cause, si la Model Y est fabriquée en Europe, ce n’est pas le cas de la berline, qui vient de Chine ou des Etats-Unis. Les livraisons se font par bateau et donc en dent de scie, en fonction des contraintes logistiques. Ce qui peut expliquer les chiffres très variables. Même si globalement, cette dernière se vend effectivement moins bien que le SUV.

Gare à MG !

De plus, la « Model 3 », dont une toute nouvelle version vient de voir le jour, doit faire face à une concurrence de plus en plus féroce. Celle-ci nous vient tout droit de Chine, puisqu’il s’agit de la MG4, qui fait une arrivée en force sur le Vieux Continent. La compacte, qui se déclinera bientôt en une version plus sportive et en break rencontre un franc succès chez nous, au point de dépasser la berline d’Elon Musk.

Au total, ce ne sont pas moins de 5 890 exemplaires qui ont été vendus en Europe en juillet, plaçant la Chinoise en 4ème position du classement. Elle talonne alors le Skoda Enyaq avec 5 904 unités, tandis que la 2ème marche du podium est occupée par la Volkswagen ID.4, du haut de ses 8 872 immatriculations. À noter que les ventes d’électriques ont grimpé de 62 % en Europe le mois dernier.

À tel point qu’elles ont dépassé celle des diesel depuis quelques mois déjà, alors c’est le cas en France depuis la fin de l’année dernière. Si Tesla reste le numéro 1 des ventes de voitures zéro-émission (à l’échappement) dans le monde, Volkswagen demeure tout de même le premier constructeur européen, toutes motorisations confondues. La firme américaine a encore du retard à combler, tandis qu’elle se place en 21ème position.

D’autres modèles parviennent également à tirer leur épingle du jeu, dont la Dacia Spring, qui se place en 6ème position avec 5 494 unités vendues. Elle devance ainsi la Fiat 500e (4 857 exemplaires) et la Volkswagen ID.3 avec ses 4 241 ventes. Arrivent ensuite la Polestar 2, qui fait son entrée dans le classement, suivie par la Cupra Born.

Ventes de voitures électriques en Europe en juillet 2023

Modèles Ventes Tesla Model Y 11 317 Volkswagen ID.4 8 872 Skoda Enyaq 5 904 MG4 5 890 Tesla Model 3 5 676 Dacia Spring 5 494 Fiat 500 4 857 Volkswagen ID.3 4 241 Polestar 2 3 810 Cupra Born 3 725

