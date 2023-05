La Tesla Model Y surpasse n’importe quelle voiture avec ce nouveau record mondial

Après avoir été la voiture la plus vendue en Europe au 1er trimestre toutes motorisations confondues, la Tesla Model Y a également été en tête du classement mondial sur la même période. Un beau succès pour la marque, avec plus de 267 000 exemplaires écoulés. Ce qui en fait la première voiture électrique qui prend la première place du classement, devant les voitures essence.

Il semblerait que plus rien ne puisse désormais arrêter Tesla, qui surfe sur le succès depuis quelques mois. La firme d’Elon Musk, qui pourrait passer une année difficile en raison de la concurrence chinoise, ne semble pour le moment pas être plus perturbée que cela.

Une incroyable performance

Certes, de nouveaux acteurs se développent, comme Nio ou encore BYD, numéro 2 mondial de l’électrique derrière Tesla. Mais le constructeur américain possède encore une belle longueur d’avance. Et celle-ci semble sans cesse s’accroître, à mesure que les records s’enchaînent. Et le dernier en date est historique, aussi bien pour la marque que pour toute l’industrie automobile. C’est ce que rapporte le site Motor1, relayant les informations du spécialiste Jato.

Ce dernier vient en effet de publier un classement des cinq voitures les plus vendues dans le monde sur l’ensemble du premier trimestre. Si Toyota occupe quatre places avec ses Corolla, Hilux, Rav4 et Camry, la plus haute marche du podium revient à Tesla. Et plus précisément à la Model Y, avec pas moins de 267 200 exemplaires vendus depuis le mois de janvier.

Un record pour le constructeur, qui avait déjà placé son SUV électrique en première place du classement des voitures les plus vendues en Europe au 1er trimestre 2023, toutes motorisations confondues. La star de la marque était alors loin devant la Model 3 ainsi que ses principaux rivaux, dont les Volkswagen ID.3 et ID.4, ainsi que la Dacia Spring, qui a récemment enrichi sa gamme d’une nouvelle version.

Ce n’est pas tout, car Tesla a également réussi l’exploit de placer deux voitures dans le top 500 des modèles les plus vendus dans le monde entier en 2022. La Model Y arrivait sur la 3ème marche du podium avec 747 500 exemplaires pendant que la Model 3 se plaçait en 10ème position avec 482 200 unités écoulées, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe et en Chine.

Un bulldozer que rien n’arrête

Des chiffres incroyables, après que le constructeur ait déjà battu un record historique en 2022 en ayant vendu plus d’un million de voitures dans le monde. En début d’année, il affichait déjà des résultats très encourageants et annonçait avoir atteint son objectif d’avoir produit 5 000 exemplaires de son SUV en une semaine au sein de sa Gigafactory de Berlin, en Allemagne.

En 2022, les ventes de la Model Y ont grimpé de 91 %, tandis que celles de la Model 3 ont légèrement chuté de 3 %. En effet, pendant quelques mois le SUV était moins cher que cette dernière, un atout qui s’ajoute au fait que les clients sont de toutes façons très friands de modèles surélevés. On voit d’ailleurs que le classement en est majoritairement composé.

Mais qu’est ce qui explique la rapide ascension de la marque, alors que sa situation était très inquiétante quelques mois plus tôt ? La première raison est l’arrivée de l’Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui permet aux clients achetant une Tesla de bénéficier d’un crédit d’impôt de 7 500 dollars. Ce dernier a été mis en place à partir du 1er janvier, ce qui a accéléré les ventes. Plusieurs baisses de prix ont également été opérées, notamment en janvier ainsi qu’au mois d’avril.

Aujourd’hui, les Model Y et Model 3 font partie des voitures électriques les moins chères du marché, respectivement affichés à 45 990 et 41 990 euros. De quoi rivaliser frontalement avec la Renault Mégane E-Tech Electric, qui démarre à partir de 42 000 euros. Mais il se peut que la berline de Tesla ne puissent plus bénéficier du bonus, sauf si Elon Musk choisit d’implanter une Gigafactory en France…

Top 5 des voitures les plus vendues dans le monde au 1er trimestre 2023

Modèle Exemplaires Tesla Model Y 267 200 Toyota Corolla 256 400 Toyota Hilux 214 700 Toyota RAV4 211 000 Toyota Camry 166 200

