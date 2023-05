Voici les 10 voitures les plus vendues dans le monde : c’est historique, avec deux voitures électriques

Si le Toyota RAV4 reste la voiture la plus vendue au monde en 2022, les voitures électriques commencent à prendre de l'importance. C'est notamment le cas de ceux de Tesla, qui sont deux à trouver leur place dans le classement. Une performance historique.

Tout semble aller pour le mieux pour Tesla, qui a affiché des résultats très satisfaisants au cours du 1er trimestre. Car si ses marges sont en légère baisse, ses ventes elles ont littéralement explosé au cours des derniers mois. En cause, la forte chute des prix opérée en janvier puis en avril, qui a eu pour effet d’accélérer les immatriculations des Model Y et Model 3. Au total, pas moins de 412 180 exemplaires du SUV et de la berline ont été livrés depuis le début de l’année dans le monde.

Une prouesse historique

Un grand succès pour les deux véhicules star du constructeur, qui lui ont également permis de battre un record l’an dernier avec plus d’un million de voitures vendues. De quoi permettre au constructeur de rester le numéro 1 mondial devant BYD et Volkswagen. Mais pas question de s’arrêter en si bon chemin pour la firme d’Elon Musk.

Car celle-ci vient également de réaliser une autre performance tout aussi incroyable. En effet, et comme le révèlent les chiffres du spécialiste des données automobiles Jato, le constructeur place deux modèles dans le top 10 des voitures les plus vendues dans le monde. Un classement qui prend en compte toutes les motorisations, et pas seulement les voitures électriques.

Si ce dernier est toujours dominé par le Toyota RAV4, vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde en 2022, la Tesla Model Y se place en 3ème position. Au total, ce sont donc 747 000 unités qui ont été immatriculées à l’échelle mondiale, soit un chiffre en hausse de 91 % par rapport à 2021. Un succès qui avait déjà été confirmé par le cabinet Focus2Move, bien que les chiffres annoncés étaient moins en phase avec la réalité.

Les voitures les plus vendues en 2022

Voici donc le classement complet des 10 voitures les plus vendues au monde en 2022.

Modèle Immatriculations Toyota RAV4 1 016 000 Toyota Corolla 992 000 Tesla Model Y 747 000 Honda CR-V 733 000 Toyota Camry 673 000 Toyota Hilux 632 000 Nissan Sentra 566 000 Toyota Corolla Cross 530 000 Ford F-150 525 000 Tesla Model 3 482 000

Le SUV électrique, dont le prix a récemment été revu à la hausse, plaît toujours autant aux clients. On se rappelle qu’au premier trimestre 2023, ce dernier fut aussi la voiture la plus vendue dans toute l’Europe, dépassant les immatriculations des modèles à combustion interne. Une performance que l’on doit sans doute aussi à l’accélération de la production.

La berline brille aussi

En effet, le constructeur a récemment annoncé avoir battu un nouveau record, en étant capable d’assembler pas moins de 5 000 exemplaires de la Model Y dans son usine de Berlin. Il s’agit pour l’heure du seul véhicule de la marque à être fabriqué en Europe (en version Grande Autonomie et Performance), les autres étant produits en Chine ou aux États-Unis. Ce qui devrait lui permettre d’être toujours éligible au bonus écologique.

Et ce même si le gouvernement décidait de le réserver aux voitures assemblées sur le Vieux Continent. Mais où est la Model 3, autre véhicule star de Tesla ? Pour la trouver, il faut descendre jusqu’à la 10ème position. La berline reste un peu en retrait du SUV, avec tout de même 482 000 exemplaires écoulés au cours de l’année dernière. Les ventes sont cependant en légère baisse de 3 %, les clients ayant sans doute préféré opter pour le Model Y.

Et ce même si la berline reste moins chère, puisqu’elle débute à partir de 41 990 euros en France, contre 46 990 euros pour le SUV électrique. Les deux sont dans tous les cas éligibles au bonus de 5 000 euros réservé aux véhicules de moins de 47 000 euros. Le constructeur va tout de même devoir faire attention à la concurrence chinoise grandissante, qui risque de lui faire passer une année difficile. Selon Jato, les ventes de constructeurs de l’Empire du Milieu ont bondi de 48 % par rapport à 2021.

À tel point que les spécialistes craignent que l’Europe ne devienne plus qu’un simple importateur. D’ailleurs, selon le classement de Focus2Move, la 10ème position serait occupée par la Wuling HongGuang MINI EV, avec 554 000 exemplaires vendus à travers le monde. La citadine électrique chinoise est également vendue en Europe sous le nom de Freze Nikrob. Nous avons contacté Jato pour comprendre pourquoi cette voiture électrique chinoise n’apparaissait pas dans le classement. Car si c’était le cas, la Tesla Model 3 serait ejecté du top 10.

