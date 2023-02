C’est historique : deux voitures électriques font leur entrée dans le top 10 mondial de 2022

Après une année 2022 exceptionnelle en termes de ventes pour Tesla, notamment grâce au Model Y, le SUV américain s'est placé dans le Top 10 des voitures les plus vendues dans le monde, devant certains véhicules emblématiques. On trouve aussi une voiture électrique chinoise, la Wuling Hongguang Mini EV.

L’année dernière, Tesla n’a cessé d’alimenter l’actualité automobile, notamment avec plusieurs records à son actif, mais aussi pour d’autres raisons, dont notamment la constante hausse des prix de ses modèles en l’espace de quelques mois.

En 2023, Tesla a remis un peu d’ordre dans ses prix et ceux-ci sont redevenus plus « acceptables ». Cette stratégie devrait permettant au constructeur américain de relancer ses ventes, elles qui se sont essoufflées en fin d’année suite notamment à la hausse des prix intervenue mi-2022.

Mais Tesla a tout de même réussi à bien performer en 2022. La Model Y a d’ailleurs été la voiture neuve le plus vendue, toute motorisation confondue, en septembre 2022 en Europe. Mais ce n’est pas son seul fait d’armes. Ainsi, comme le rapporte le cabinet d’analyse Focus2move, la Model Y a aussi été la quatrième voiture la plus vendue dans le monde en 2022, se plaçant ainsi devant quelques modèles qui occupent le Top 10 des ventes mondiales depuis plusieurs années.

Sans surprise, et presque comme tous les ans, c’est la Toyota Corolla qui domine les ventes mondiales, notamment grâce à son succès au Japon, mais aussi aux États-Unis où le constructeur japonais est bien implanté. Malgré tout, il s’est vendu moins de Corolla que l’an dernier, avec 1,12 million d’unités écoulées, soit une baisse de 2,2 %. Mais la compacte japonaise garde un confortable matelas d’avance avec la seconde place… elle aussi occupée par une Toyota !

En effet, c’est le SUV hybride RAV4 qui truste la deuxième marche du podium avec 871 220 modèles vendus à travers le monde, mais lui aussi souffre, notamment de la crise des matières premières, avec une baisse de ses ventes de 13,7 % par rapport à 2021.

À la troisième place, nous retrouvons un gros pick-up américain, le Ford F-Series, qui est le modèle le plus vendu en Amérique du Nord également, avec 786 303 et une baisse de ses immatriculations de 8,8 % aussi. L’arrivée progressive du Ford F-150 Lightning, la version 100 % électrique du modèle éponyme, devrait toutefois permettre au F-Series de conserver des parts de marché.

À la quatrième place, c’est une invitée surprise, puisque la Tesla Model Y gagne 15 places par rapport à 2021 et s’est vendue à 758 792 unités, soit une augmentation impressionnante de 88,5 %. C’est aussi le seul modèle électrique présent dans ce classement.

Cette performance est à mettre au profit de plusieurs décisions stratégiques prises par Tesla, à commencer par le fait que les usines de la marque ont tourné à plein régime afin de pouvoir battre son record d’un million de voitures livrées d’ici à la fin 2022. Au total, ce ne sont alors pas moins de 1 313 851 véhicules qui ont été remis aux clients à travers le monde, tandis que 1 369 611 unités ont été produites au total du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Si les chiffres concernant Tesla et les autres constructeurs semblent exacts, il y a tout de même une réserve à avoir concernant ce classement, puisque certains modèles semblent avoir été oubliés comme la Wuling Hongguang Mini EV vendue à environ 554 000 unités dans le monde en 2022.

