Voici les 3 constructeurs qui ont vendu le plus de voitures électriques dans le monde en 2022

Sur l'année 2022, trois constructeurs automobiles ont réussi à se hisser sur le podium des ventes de voitures électriques. Il s'agit de Tesla, BYD et Volkswagen. Mais attention, car une bataille fait rage sur le podium, et un quatrième acteur commence lui aussi à tirer son épingle du jeu.

Si vous suivez avec assiduité l’actualité des voitures électriques sur Frandroid, vous devez déjà connaître les trois constructeurs automobiles qui vendent le plus de voitures électriques en ce moment. Nous avions fait le point lors du troisième trimestre 2022 ainsi qu’au cours du second trimestre de cette même année. Le classement était alors identique, même si les lignes commençaient déjà à bouger.

Pour le quatrième trimestre 2022, c’est la même histoire : Tesla reste le grand leader de la voiture électrique. Mais attention, car comme nous allons le voir, le géant chinois BYD arrive à toute vitesse et pourrait bien dépasser la firme d’Elon Musk sur le long terme. Volkswagen (le groupe, pas uniquement le constructeur) reste troisième, mais loin derrière les deux premiers. Le groupe allemand commence à se faire rattraper par un autre groupe chinois : SAIC (MG). L’année 2023 pourrait être déterminante.

Tesla, leader de la voiture électrique

Dans le détail, et comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, Tesla a vendu 405 000 voitures électriques (des Model 3, Model Y, Model S et Model X) entre octobre et décembre 2022. Sur l’année entière, c’est plus de 1,3 million d’unités qui ont été vendues aux clients de la marque. C’est beaucoup et c’est un record pour Tesla, mais aussi pour l’industrie de la voiture électrique.

On voit que les ventes ont augmenté entre le début de l’année et la fin 2022. Le second trimestre a été marqué par le COVID, qui a beaucoup ralenti la cadence de sa Gigafactory de Shanghai. Avec les chiffres de vente du quatrième trimestre, Tesla pourrait vendre plus de 1,5 million de voitures électriques sur l’année 2023. Si toutes les usines de Tesla tournent à plein régime, c’est environ 2 millions de voitures électriques qui peuvent être vendus cette année. Voire même 2,5 millions avec les ajustements que souhaite réaliser Tesla dans sa Gigafactory de Berlin.

Ventes Tesla BYD Volkswagen Premier trimestre 2022 305 407 143 223 99 100 Second trimestre 2022 254 695 180 296 118 000 Troisième trimestre 2022 343 000 258 618 149 300 Quatrième trimestre 2022 405 000 329 000 205 800 Total 2022 1 308 102 911 137 572 100

Est-ce suffisant pour creuser la distance avec BYD ? Pas forcément.

BYD, le numéro 2 mondial de la voiture électrique

Si vous ne connaissez pas BYD, retenez bien ce nom. C’est un constructeur chinois qui existe depuis 1995 à qui l’on doit, notamment, le bus rouge de Londres 100 % électrique. BYD arrive en Europe, avec trois voitures électriques : les BYD Han, Tang et Atto 3. Il est possible que d’autres voitures électriques soient commercialisées en Europe dans les mois à venir, avec par exemple la BYD Seal et la BYD Dolphin (Atto 2).

Toujours est-il que BYD est fort, très fort, sur la voiture électrique. Sur le quatrième trimestre 2022, le constructeur chinois a écoulé plus de 329 000 voitures électriques, pour un total de plus de 900 000 sur l’année entière. Alors oui, c’est beaucoup moins que Tesla. Mais attention, il faut prendre en compte deux détails.

Le premier, c’est que BYD a vendu seulement 143 000 voitures électriques sur le premier trimestre 2022. La hausse de la cadence est donc énorme, avec plus du double, en ventes trimestrielles, en moins d’un an !

Le second détail, c’est le fait que BYD produit et vend aussi… des voitures hybrides rechargeables ! Et pas qu’un peu. Sur l’année 2022, c’est près de 828 000 voitures PHEV qui ont été vendues par le constructeur chinois. Si l’on tient compte des hybrides et des électriques, BYD a donc une capacité de production de près de 1,8 million d’unités par an. De quoi sérieusement inquiéter Tesla.

Et justement, le cabinet d’analyse GlobalData estime 1,6 million de ventes pour Tesla en 2023 contre 1,58 millions pour BYD dans sa récente analyse du marché. Mais attention, on imagine que le cabinet de tendances n’a pas pris en compte la récente baisse de prix intervenue chez Tesla, qui va probablement tout changer, en inondant le marché.

Volkswagen, à la traîne

Sur la troisième place, on retrouve le groupe allemand Volkswagen, qui vend aussi bien la marque Volkswagen que Audi, Cupra, Porsche, Seat et Skoda. Sur le dernier trimestre de 2022, c’est 205 800 voitures électriques qui ont été vendues. Sur l’année, on en compte 572 100 unités. C’est quasiment deux fois moins que BYD, mais comme pour le géant chinois, le groupe allemand a doublé ses ventes entre le début 2022 et la fin de l’année.

Malheureusement pour Volkswagen, ces efforts ne devraient pas suffire pour 2023. Puisqu’à la quatrième position, on trouve un autre groupe chinois : SAIC, la maison mère de MG. Les chiffres de ventes précis sont difficiles à obtenir pour ce groupe, mais les premières estimations font état d’un peu moins de 500 000 voitures électriques vendues sur l’année passée. Et ce bon chiffre a été rendu possible par une voiture électrique en particulier, la fameuse Wuling Hong Guang MINIEV qui est la voiture électrique la plus vendue en Chine en 2022. Avec plus de 400 000 exemplaires écoulés grâce à la joint-venture avec General Motors (SAIC – GM – Wuling).

2023, l’année charnière pour les Chinois ?

Pour 2023, SAIC devrait faire beaucoup plus fort, puisque le groupe a commercialisé de nombreuses voitures électriques ces derniers mois. On peut citer la MG4 (avec un objectif de ventes de 100 000 voitures sur 2023), mais aussi la Cadillac Lyriq avec GM ainsi que la Buick Electra E5. C’est également le cas de la marque Rising Auto avec le SUV R7 qui se « recharge » en moins de 5 minutes, mais aussi IM avec notamment le LS7.

Les prédictions pour 2023 placent SAIC à plus d’un million de voitures électriques vendues, contre un peu plus de 840 000 pour le groupe Volkswagen. Des chiffres à prendre avec d’énormes pincettes, mais qui reflètent toutefois une tendance.

Les constructeurs chinois ont lancé l’invasion de l’Europe, alors qu’à l’inverse, les constructeurs européens ont du mal à vendre leurs voitures en Chine. À tel point que certains quittent même le territoire, à l’image de Jeep, partie intégrante de Stellantis.

L’année 2023 sera donc très intéressante à suivre du côté de la voiture électrique. Tesla va-t-il réussir à conserver sa place de leader, malgré la présence de plus en plus forte de BYD ? À quel moment Volkswagen va-t-il se faire dépasser par le groupe SAIC ? Rendez-vous en mars prochain, pour avoir un premier aperçu des chiffres de vente de l’année 2023, à l’occasion du premier trimestre.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).