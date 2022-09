2,5 minutes : c’est le temps qu’il faut à ce SUV électrique pour se « recharger »

La marque chinoise Rising Auto dévoile sa première voiture, un SUV baptisé R7 et disponible en plusieurs versions. Affiché autour des 40 000 euros en Chine, il est compatible avec le système d'échange de batteries, comme Nio le propose déjà en Europe. Une opération qui ne lui prendrait que deux minutes et demi.

Un nouvel acteur pourrait-il venir bouleverser le marché des voitures électriques chinoises ? C’est tout à fait possible. Car si pour l’heure la marque Rising Auto, aussi appelée Feifan, est quasiment inconnue du grand public, elle pourrait bien se faire une très belle place. Et pour cause, la firme appartient au groupe SAIC, qui possède également MG, qui commence à bien se développer en Europe et notamment en France avec la nouvelle MG4.

Un inédit SUV électrique

Voilà donc que la firme asiatique lève le voile sur son tout premier véhicule de série, connu sous le nom de R7 et annoncé dès l’an dernier par le concept ES33 à l’occasion du salon de Shanghai. Voilà dont la version définitive, dont le style n’est pas sans nous rappeler le Nio EC6 dévoilé en 2019.

Affichant une longueur de 4,90 mètres pour 1,93 mètre de large et 1,66 mètre de haut, ce nouveau venu sur le marché est légèrement plus petit que son rival mais plus long que la Tesla Model Y, un autre de ses concurrents. Comme l’explique le site Car News China, ce nouveau modèle affiche un très bon Cx pour un SUV, de seulement 0,24. À titre de comparaison, celui de l’Audi e-Tron est de 0,28, tandis que la Mercedes EQS se limite à 0,20, un record pour un véhicule de série.

À bord, cinq personnes peuvent prendre place, alors que le SUV électrique affiche un empattement plutôt généreux de 2,95 mètres. Le poste de conduite est futuriste et arbore une large dalle numérique de 43 pouces, qui nous rappelle l’Hyperscreen de Mercedes avec deux écrans de 10,25 pouces et 12,3 pouces, le premier devant le conducteur et le second devant le passager.

L’écran central affiche alors une diagonale de 15,05 pouces avec un processeur Snapdragon 8155 de Qualcomm, tandis que la voiture est également équipée du système AR-HUD fourni par Huawei. Celui-ci consiste en un affichage tête haute ultra-avancé de 70 pouces projeté directement sur le pare-brise. Le volume de coffre n’a quant à lui pas été communiqué par le constructeur.

L’échange de batterie pour « recharger » en 2,5 minutes

Comme le détaille CNEVPost, ce nouveau R7 se décline en quatre versions avec un ou deux moteurs électriques, affichant des puissances comprises entre 340 et 544 chevaux, pour un 0 à 100 km/h réalisé en 5,8 à 3,8 secondes. Deux capacités de batteries sont proposées, à savoir 90 et 77 kWh, permettant au SUV électrique de parcourir entre 551 et 642 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Attention, car ce dernier est un peu plus optimiste que notre WLTP européen.

Si le temps de charge n’a pas été communiqué par la marque, on sait toutefois que ce Rising Auto R7 est compatible avec l’échange de batteries qui a été annoncé par SAIC, la maison mère, et qui sera aussi destiné aux voitures MG. Un système déjà proposé par Nio en Chine et en Europe. Rising Auto annonce ainsi deux minutes et demi pour échanger la batterie.

Pour en profiter, les futurs clients devront opter pour l’offre de location de batteries, tandis qu’une formule incluant l’achat sera aussi proposée. Il faudra alors compter entre 1 260 (environ 181 euros) et 1 560 yuans (environ 224 euros) par mois en fonction de la capacité choisie.

Conduite autonome et LiDAR

Ce nouvel arrivant sur le marché sera également doté de la conduite autonome (avec la puce Nvidia Orin X), alors qu’il sera proposé avec un LiDAR en option, moyennant 20 000 yuans, soit l’équivalent de 2 873 euros. Fourni par Luminar, ce dernier atteint alors une portée de 500 mètres. Il s’agira alors probablement d’un système de niveau 2, alors que seuls certains modèles comme les Mercedes Classe S et EQS proposent le niveau 3. Pour rappel, ce dernier est aujourd’hui autorisé sur les routes françaises depuis le 1er septembre dernier.

Selon CNEVPost, il faudra compter au moins 289 900 yuans pour la version d’entrée de gamme, soit l’équivalent de 41 650 euros. Un tarif abordable, qui pourrait rivaliser avec le MG Marvel R chez nous (vendue par Rising Auto en Chine), qui débute à 38 990 euros, bonus écologique non déduit. Mais attention, puisque les tarifs européens sont souvent bien plus élevés que les prix chinois, du fait des frais liés à l’importation.

Les premières livraisons débuteront au mois d’octobre, mais rien n’a encore été annoncé concernant l’Europe. La marque chinoise prévoit de lancer au moins un nouveau modèle par an jusqu’en 2025, sur le segment des berlines, SUV et monospaces.

