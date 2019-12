Nio révèle son SUV électrique EC6, énième concurrent du Tesla Model Y en Chine

En ajoutant un nouveau SUV électrique à son offre, le constructeur chinois NIO cherche à devenir l’un des leaders du segment. Pour ainsi contrecarrer les plans de Tesla, dont la Gigafactory 3 fabriquera à l’avenir le Model Y de la marque.

Fondé en 2014 à Shanghai, le constructeur chinois NIO, épaulé financièrement par des géants industriels tels que Tencent Holdings, Baidu, mais aussi les fonds d’investissement Hillhouse Capital Group, a réussi en cinq années d’existence à s’imposer comme un acteur notoire en matière de véhicules électriques. Du moins au sein de l’Empire du Milieu, son seul et unique marché, où 30 000 voitures NIO ont été livrées depuis juin 2018.

Alors que la Gigafactory 3 de Tesla se tient prête à livrer ses toutes premières Model 3 dans le pays, suivies par le SUV Model Y au cours des prochaines années, la concurrence nationale s’organise face à l’ogre américain à l’insatiable appétit. Pour NIO, il est avant tout question de prendre d’assaut le segment des SUV, sa spécialité. En témoignent les deux premiers véhicules conçus par ses équipes : l’ES6 et l’ES8.

L’accent sur la batterie

A ce duo vient désormais s’ajouter un troisième Sport utility vehicle zéro émission : l’EC6, une déclinaison coupée du premier nommé, présenté dans le cadre de l’événement « NIO Day 2019 Believe in Better », organisé au Shenzhen Bay Sports Center le 28 décembre 2019. L’occasion pour la marque de présenter sa batterie dernier cri de 100 kWh, dont les livraisons sont prévues dans le courant 2020.

Ce bloc de batterie s’invite d’ailleurs sur l’EC6 fraîchement introduit, lequel pourra parcourir jusqu’à 615 kilomètres selon le cycle d’homologation NEDC. Attention : depuis septembre 2017, l’autonomie des véhicules électriques est censée être calculée à partir du cycle WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Dans les faits, le rayon d’action annoncé par NIO devrait être bien plus bas.

L’ES8 prend du galon

Pour l’occasion, l’EC6 s’arme de deux motorisations distinctes : l’une de 160 kW (218 ch), l’autre de 240 kW (326 ch). De quoi abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 4,7 secondes. Le communiqué de presse ne précise cependant pas la puissance du moteur utilisé. Quant au reste des caractéristiques et du prix, le fabricant profitera du mois de juillet 2020 pour les officialiser. Avant des livraisons prévues en septembre de la même année.

NIO a profité de l’événement pour apporter une série d’améliorations à son sept places ES8, dont le nouveau bloc de batterie de 100 kWh lui confère une autonomie accrue de 580 kilomètres, toujours selon le cycle NEDC. Le modèle s’équipera aussi de nouveaux écrans de 9,8 et 11,3 pouces, respectivement attribués au combiné d’instrumentation et à la dalle centrale gérant le système d’infodivertissement.