Voici les 3 constructeurs qui vendent le plus de voitures électriques dans le monde

Les trois principaux vendeurs de voitures électriques au niveau mondial (Tesla, BYD et Volkswagen) viennent de publier leurs chiffres de ventes pour le troisième trimestre 2022. Si Tesla reste largement en tête depuis le début de l'année, le constructeur américain se fait dangereusement rattraper par le géant chinois BYD.

Au second trimestre 2022, Tesla était leader dans l’industrie de la voiture électrique, au point de distancer largement ses deux principaux rivaux, le constructeur chinois BYD et le groupe européen Volkswagen. Mais la situation pourrait bien changer, comme le montrent les chiffres de ventes du troisième trimestre 2023.

Tesla reste en tête du classement

Pour le moment, Tesla reste largement en tête, ayant vendu 343 000 voitures électriques au cours des trois derniers mois. Depuis le début de l’année, le constructeur texan a réussi à écouler 907 000 voitures électriques à travers le monde. Le cap du million sera donc largement dépassé d’ici la fin de l’année, notamment grâce à la Model Y qui se vend comme des petits pains. Rappelons à ce sujet que Tesla compte placer la Model Y comme voiture la plus vendue de l’année 2023, toutes motorisations confondues.

BYD en deuxième position

En deuxième position, on retrouve le constructeur chinois BYD, qui a fait sa première apparition en France cette semaine à l’occasion du Mondial de l’auto dans son édition 2022 avec trois voitures électriques destinées au marché français que nous avons pu découvrir. BYD a réussi à écouler 258 618 voitures électriques au cours du troisième trimestre 2022, pour un total de 582 129 unités depuis janvier 2022.

On voit donc que BYD a vendu quasiment deux fois moins de voitures électriques que Tesla sur les neuf derniers mois. Mais le plus inquiétant pour le constructeur américain est la progression fulgurante du groupe chinois, puisque le nombre de voitures électriques vendues par BYD était d’environ 50 000 par mois entre janvier et mai, avant d’atteindre 80 000 cet été et 94 000 en septembre !

On imagine donc facilement 300 000 ventes pour le quatrième trimestre 2022 pour BYD. Tesla, de son côté, met les bouchées doubles, pour viser les 500 000 voitures électriques vendues au cours du trimestre prochain.

Volkswagen vise la Chine

De son côté, le groupe Volkswagen se positionne à la troisième place du podium, avec 149 300 voitures électriques vendues lors du précédent trimestre, et 366 400 unités écoulées depuis janvier 2022. Là aussi, la hausse est forte et rassurante, puisque le groupe allemand devrait réussir à dépasser ses chiffres de 2021, où l’entreprise avait vendu 452 900 voitures électriques sur l’année.

Fait notable : si Volkswagen vend 58 % de sa production électrique en Europe, la Chine représente un marché intéressant pour le groupe, avec 31 % des livraisons, en hausse de plus de 50 % par rapport à l’an dernier. Dit autrement, les ventes de voitures électriques stagnent en Europe pour Volkswagen, alors qu’elles explosent en Chine. Ce n’est pourtant pas un problème de demande, puisque la plupart des voitures électriques du groupe allemand mettent du temps à être livrées, lorsqu’elles ne sont pas en rupture.

Volkswagen semble donc vouloir s’accaparer une partie du marché chinois, pour ne pas laisser la place uniquement aux constructeurs locaux. Et ce n’est pas idiot, puisque la Chine est très friande des voitures électriques, avec un part de marché de plus de 18 % au premier semestre 2022, contre 11 % en Europe sur la même période et 12 % en France.

GM : dans la course à la voiture électrique ?

Selon certaines données, Volkswagen pourrait être au coude à coude avec le groupe américain General Motors (GM). Si celui-ci ne vend quasiment pas de voitures électriques aux États-Unis (et bientôt en Europe), c’est différent en Chine, grâce à la joint-venture SAIC-GM-Wuling (SGMW).

La joint-venture ne propose pas beaucoup de voitures électriques, mais la Wuling Hong Guang MINIEV (aussi disponible en cabriolet) est un succès total en Chine, avec 108 000 unités écoulées lors des trois derniers mois ! De quoi placer GM ex-aequo avec Volkswagen au cumulé depuis janvier 2022, mais mais sur le troisième trimestre.

Top 3 des constructeurs de voitures électriques

Ventes Tesla BYD Volkswagen Premier trimestre 2022 305 407 143 223 99 100 Second trimestre 2022 254 695 180 296 118 000 Troisième trimestre 2022 343 000 258 618 149 300 Total 2022 903 000 582 129 366 400

