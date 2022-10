Cadillac : cette voiture de luxe électrique pourrait arriver en Europe, avec un tarif hallucinant

Cadillac dévoile sa nouvelle Celestiq, version de série du concept éponyme dévoilé en juillet dernier. Basée sur la plateforme Ultium de General Motors, celle-ci débarquera sur le marché en 2024. Elle pourrait tout à fait venir jusqu'en Europe.

Dévoilé en 2020, le Cadillac Lyriq marquait un véritable tournant pour la marque américaine, jusqu’alors plutôt aux V8 qu’aux motorisations électriques. Oui, mais voilà, comme tous les autres constructeurs, celui-ci doit aussi vivre avec son temps et se tourner vers des solutions plus vertueuses. Notamment s’il souhaite être commercialisé en Europe, alors que General Motors envisage très sérieusement un retour sur le Vieux Continent.®

Un modèle haut de gamme

C’est donc dans ce contexte qu’est né le Lyriq, suivi en juillet dernier du Celestiq, un concept-car prenant cette fois-ci la forme d’une grande berline, annonçant un modèle de série devant voir le jour un peu plus tard. C’est désormais chose faite, alors que Cadillac vient de dévoiler dans un communiqué la version définitive du show-car, qui conserve la même appellation.

Celle-ci reste très proche du concept, avec ses lignes futuristes et sa silhouette épurée, malgré sa face avant assez massive. Quelques éléments ont tout de même été modifiés, comme les rétroviseurs traditionnels qui remplacent désormais les caméras. Les jantes ont également été revues, de même que les boucliers, mais de manière très subtile. La marque ne donne pas de détails sur les dimensions de l’auto, qui semble être plutôt imposante.

À bord, la présentation est identique à celle du concept, avec sa planche de bord arborant une immense dalle numérique de 55 pouces composée de deux écrans. Un de 11 pouces est également installé sur la console centrale tandis que les passagers arrière profitent d’un affichage de 8 pouces sur la console et de deux écrans de 12,6 pouces chacun à l’arrière des sièges.

Comme sur le concept, pas moins de 115 éléments composants la voiture sont fabriquées en impression 3D, comme le centre du volant ou encore les boutons des fenêtres. La berline haut de gamme est également équipée de Google Assistant, Google Maps et Google Play et se dote du système de conduite semi-autonome Ultra Cruise de niveau 2 voire 3. Celui-ci devrait être lancé sur les modèles de la marque en 2024 par mise à jour à distance.

Une seule motorisation au catalogue

Cette Cadillac Celestiq reposera sur la nouvelle plateforme modulaire Ultium développée par General Motors, compatible avec plusieurs configurations à deux ou quatre roues motrices. Celle-ci intègre également une batterie inédite développée avec LG Chem, qui possède la particularité d’avoir une faible teneur en cobalt et d’afficher un coût de production réduit.

La version implantée sous le plancher de la berline électrique affiche une capacité de 111 kWh et lui permet alors d’atteindre une autonomie de 483 kilomètres (sans doute sur cycle EPA, donc environ 550 km sur cycle WLTP). La voiture est également dotée d’un système de conduite à une pédale, comme sur la Nissan Leaf, entre autres.

Seulement 10 minutes sont nécessaires pour récupérer 125 kilomètres environ sur une borne rapide en courant continu, alors que la voiture peut encaisser jusqu’à 200 kW de puissance maximale. La berline est équipée de deux moteurs totalisant 600 chevaux et 866 Nm de couple, le tout réparti entre les quatre roues. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 3,8 secondes. Elle est également dotée d’un système d’amortissement pneumatique adaptatif pour un confort optimal.

Quelle date de sortie ?

Première voiture de la marque à être assemblée dans l’usine de Warren dans le Michigan, la Cadillac Celestiq débutera sa production en décembre 2023 et sera lancée en 2024 pour un prix tournant autour des 300 000 dollars, soit environ 304 924 euros. Elle sera également compatible avec les mises à jour à distance OTA, comme de nombreux autres modèles du marché.

Chaque exemplaire sera fabriqué à la main, et jamais plus de six voitures seront assemblées à la fois sur la chaîne de production. Reste désormais à savoir si elle arrivera en Europe, ce qui pourrait tout à fait envisageable. Il y a quelques mois, General Motors a d’ailleurs donné quelques détails à propos de son retour chez nous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.