Voici les trois SUV électriques 100 % américains qui pourraient arriver en Europe

Alors que le constructeur américain General Motors devrait faire son retour en Europe, celui-ci se traduirait par l'arrivée de trois SUV électriques. En revanche, le groupe ne prévoit pas de construire d'usine chez nous.

Hormis Ford, très peu de constructeurs américains ont réussi à séduire les clients européens. À tel point que beaucoup ont décidé de s’en aller du territoire, à commencer par General Motors, qui a quitté le Vieux Continent en 2017, année durant laquelle Opel a été cédée au groupe français PSA, devenu depuis Stellantis. Mais voilà que la firme américaine, dirigée par Mary Barra pourrait finalement revenir chez nous.

Un retour 100 % électrique

S’il faudra attendre l’année prochaine pour que le groupe dévoile ses plans pour l’Europe, le site allemand Automobilwoche semble être déjà bien renseigné et nous dévoile quelques informations au sujet de ce grand retour. Et il faudra s’attendre à quelques surprises. En effet, tout portait à croire que les nouveaux Hummer EV et Cadillac Lyriq seraient les premiers modèles à arriver chez nous, alors que le groupe ne prévoit de vendre que des voitures électriques. Sauf que cela pourrait finalement ne pas être le cas.

Selon le média allemand, General Motors pourrait faire revivre une ancienne de ses marques, parmi les 43 qu’elle possédait et qu’elle a fait disparaître.

Mais c’est Saturn qui aurait le plus de chance d’être être choisie, pour une raison très simple : il s’agit de la firme du groupe ayant eu le taux de conquête le plus élevé, à près de 60 %. Fondée en 1985 et notamment connue pour rebadger des modèles Opel comme la GT ou la Vectra, celle-ci a officiellement disparue en 2010. Néanmoins, tout cela demeure très hypothétique. Il n’est par exemple pas exclu que Cadillac aussi fasse son retour chez nous, alors que la firme sera engagée aux 24 Heures du Mans avec une hypercar équipée d’un V8 5,5 litres et associé à un système hybride. Il se pourrait donc que le Lyriq fasse aussi le chemin jusque chez nous.

Trois SUV au programme

Quoi qu’il en soit, les journalistes allemands évoquent déjà l’arrivée de non pas un mais bien trois modèles électriques sur le marché européen, sans toutefois donner de dates précises. Il s’agirait alors de SUV de différentes tailles, à savoir un compact, un intermédiaire, qui pourrait alors rivaliser avec le Tesla Model Y et un plus grand. Ce dernier devrait alors chasser sur les terres du Model X, et il pourrait alors s’agir du fameux Lyriq. Inspiré du concept éponyme, ce dernier embarque une batterie de 100 kWh lui offant une autonomie de 502 kilomètres selon le cycle EPA. Son moteur affiche une puissance de 340 chevaux pour un couple de 440 Nm.

On imagine bien également l’arrivée des Chevrolet Equinox EV, un genre de concurrent à la Renault Mégane E-Tech, mais aussi le Chevrolet Blazer EV, le concurrent taillé pour venir faire de l’ombre à la Tesla Model Y.

Pas d’usine, pas de bonus ?

General Motors ne devrait pas construire d’usine en Europe pour y fabriquer ses modèles. Ce qui pourrait lui permettre de réaliser des économies mais qui pourrait poser quelques soucis. En effet, le gouvernement réfléchit à ne plus attribuer de bonus écologique aux véhicules n’étant pas assemblés sur le Vieux Continent, comme la Citroën Ami, la MG 4 ou les modèles Tesla. Aucun réseau de distribution propre n’est prévu non plus par le groupe, qui espère vendre entre 50 et 100 000 voitures chaque année d’ici cinq ans.

